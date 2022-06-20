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林右昌：城市博覽會讓基隆人重新找回光榮感　10天展期結束是新的起點

▲▼基隆,城市博覽會,林右昌。（圖／基隆市政府提供）

▲城市博覽會落幕，市長林右昌強調展期結束後是新的起點。

圖、文／基隆市政府提供

為期10天的城市博覽會在今（19）日告一段落，市長林右昌強調展期結束是新的起點，將持續改造、發展及進步，場館跟公共空間都會有新的策展，最高興的是透過城市博覽會讓基隆人重新找回對這個城市的自信。

林市長說，城市博覽會以整個城市作為展場，在展期告一段落之後並不會消失，包括城際轉運站、國門廣場、要塞司令部、漁會正濱大樓等，本來就已經融入基隆市的都市環境，「城市即展場」，城市博覽會並不會結束，而是持續改造、持續發展並且持續進步。

▲▼基隆,城市博覽會,林右昌。（圖／基隆市政府提供）

林市長還說，基隆市舉辦城市博覽會與其他縣市最不一樣的地方，就是不會在展期結束之後就歸零，大家眼睛所見以及在城市空間所體驗的，都會留下來，只有少數在室內的展覽會因為空間因素結束，其餘都會成為基隆市城市魅力的一部分。

在被問及城市博覽會最讓他感動的一件事時，林市長表示就是看到基隆人重新找回對這個城市的自信，更重要的是讓大家知道基隆市的蛻變是經過市府及專業團隊很多人的共同努力，才能夠達到的成果，值得大家珍惜，在這10天有很多離開的基隆人都回來感受家鄉的蛻變，找回自己的光榮感，讓基隆未來的進步可以持續下去。

林市長強調，以整個城市作為展場的城市博覽會，在10天的展期結束之後並不是句點，而是新的起點，這些場館跟公共空間都會有新的團隊進駐，也會有新的策展，整個城市的發展跟魅力已經融合成一體，會繼續延續下去，成為基隆市民日常生活的一部分。

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