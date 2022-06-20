華盛頓特區槍擊1死3傷　音樂節失控「連爆鬥毆、踩踏又開槍」

▲華盛頓特區槍擊案附近舉辦莫切拉音樂節（Moechella），慶祝紀念非裔美國人解放的六月節（Juneteenth）。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓特區於當地時間19日晚間發生槍擊，造成4人中彈，其中一名15歲少年不幸去世，3名傷者送醫治療。警察局長康迪（Robert Contee）指出，當時附近正在舉辦「莫切拉音樂節」（Moechella），慶祝紀念非裔人士解放的六月節（Juneteenth），這場活動稍早就連續發生鬥毆及踩踏事件，未料又傳槍響。

康迪表示，「莫切拉音樂節」沒有獲得當局批准，但仍吸引上百民眾參加。傍晚6時30分左右發生鬥毆，之後群眾四散，又爆發踩踏事件，消防急救部門到場協助傷者。警方正決定以「不安全」為由強制結束活動之際，又爆發槍擊。

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Stampede at #Moechella … I’m safe but I’m sure many aren’t . Got into my Emergency Management bag and began calm folks down, that I was hiding behind a tree with.. DONT GO! . @Killmoenews1 @fox5dc pic.twitter.com/MgoJh8tCPZ — Mr. Forde (@Sirforde_Vol2) June 19, 2022

ABC News等外媒報導，案發地點位於第14街及U街西北區交叉路口，這裡非常熱鬧，充滿商家、餐館及酒吧。康迪表示，現場員警都沒有開火，但在其中一名受害者身上找到槍械。

華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）指出，當局對於這場音樂節缺乏適當計畫，「警方正在應對人群時，有人開槍，導致一個孩子去世。我們必須對此究責。」在本次槍擊案發生的幾小時前，華盛頓特區第3街4400號街區也傳槍響，一名16歲少女中彈身亡。

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