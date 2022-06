華盛頓特區槍擊1死3傷　音樂節失控「連爆鬥毆、踩踏又開槍」

▲華盛頓特區槍擊案附近舉辦莫切拉音樂節(Moechella),慶祝紀念非裔美國人解放的六月節(Juneteenth)。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

美國華盛頓特區於當地時間19日晚間發生槍擊,造成4人中彈,其中一名15歲少年不幸去世,3名傷者送醫治療。警察局長康迪(Robert Contee)指出,當時附近正在舉辦「莫切拉音樂節」(Moechella),慶祝紀念非裔人士解放的六月節(Juneteenth),這場活動稍早就連續發生鬥毆及踩踏事件,未料又傳槍響。

康迪表示,「莫切拉音樂節」沒有獲得當局批准,但仍吸引上百民眾參加。傍晚6時30分左右發生鬥毆,之後群眾四散,又爆發踩踏事件,消防急救部門到場協助傷者。警方正決定以「不安全」為由強制結束活動之際,又爆發槍擊。

TW: STAMPEDE



Stampede at #Moechella … I’m safe but I’m sure many aren’t . Got into my Emergency Management bag and began calm folks down, that I was hiding behind a tree with.. DONT GO! . @Killmoenews1 @fox5dc pic.twitter.com/MgoJh8tCPZ