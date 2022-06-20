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美專家估BA.5「這時間」打趴其他毒株　下個變異株也是Omicron家族

▲▼紐約新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎以BA.2.12.1為主流病毒株，但未來仍須面臨BA.4與BA.5的崛起，以及下一個未知的變異株。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，儘管目前美國以佔據64％新病例的BA.2.12.1為主流病毒株，但專家預估，新的BA.4與BA.5變異株正在崛起，預計會在夏季末時「接管」病毒主導地位。而下一個變異株可能也會是來自「Omicron家族的新成員」，不過，關注的重點將在於是否更容易引發重症。

美國NBC環球旗下新聞網「TODAY.com」報導，美國CDC截至11日的數據顯示，1個月前在美國疫情中佔主導地位的BA.2，病例佔比已下降為14%，取而代之的是增至64%的BA.2.12.1。耶魯大學公衛學院博士後研究員哈恩（Anne Hahn）表示，BA.2.12.1影響甚至更大，佔了在她所在的康乃狄克州約8成病例，「從BA.1、BA.2到現在的BA.2.12.1，轉換得非常快，速度有些出人意料。

▲▼美國賓州5歲到11歲兒童接種輝瑞BNT追加劑疫苗。（圖／路透）

▲美國專家表示，美國主流病毒株的替代變換速度「出乎意料之快」。圖為賓州5歲到11歲兒童接種BNT追加劑疫苗。（圖／路透）

BA.4、BA.5才正要開始取得優勢，目前病例佔比分別為8%和13%。哈佛大學公衛學院流行病學副教授、傳染病動力學中心聯席主任哈納吉（Bill Hanage）表示，這2種亞型變異株在各地並非以相同速度蔓延，整體看來，在BA.2較不常見的地區，BA.4、BA.5崛起速度更快，這可能是因為BA.2提供了某種程度的保護，或只是感染後短期保護力上升。

哈恩表示，她預計BA.4、BA.5可能會在夏季末「接管」全美主流病毒株地位，連疫苗追加劑接種普及的葡萄牙也看到BA.5病例激增，「非常令人擔憂。」所有專家們都認同，將來必然出現新變種，而考量到最近幾個主要毒株都是Omicron家族，下一個變異株也很有可能是如此。

▲▼美國賓州5歲男童2021年12月5日接種輝瑞BNT疫苗。（資料照／路透）

▲專家認為，下一個尚未出現的變異株很有可能也是「Omicron家族」的一員。（圖／路透）

哈恩說，「目前專家並不認為會有全新的變種突然冒出來，並像Omicron一樣迅速佔據主導地位。」哈納吉解釋，過去的Alpha、Delta、Omicron（BA.1）與BA.2都是在病毒進入人類社區的幾個月內開始進化，它們不是彼此衍生的，「但我們現今看到的變異株都是源自Omicron內部衍生出來的，這是一個新現象。」

不過，哈恩也提醒，這些亞型變異株彼此並不完全相同，雖然被稱為Omicron家族，但仔細觀察病毒遺傳基因會發現，它們之間的差異就像Alpha和Delta病毒一樣。約翰霍普金斯大學醫學院副教授德賓（Anna Durbin）表示，新變異會不斷、不停地出現，科學家關注的重點在於，病毒是否開始導致更嚴重的疾病，是否需要追加接種或更新疫苗配方。

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