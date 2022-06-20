天才少女4歲就創業！靠「賣檸檬水」致富　11歲身家就破億

▲德州17歲少女烏爾莫靠著賣蜂蜜水成為億萬富翁。（圖／翻攝自instagram／＠mikailasbees）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名年僅17歲的少女，從4歲就開始創業，靠著賣特殊配方的檸檬水，年收超過數百萬美元，現在她的身家已超過1100萬美元（約台幣3.3億元）。

根據《鏡報》報導，德州17歲少女烏爾莫（Mikaila Ulmer）從曾祖母那裡收到一本舊食譜書，結果發現裡面有1940年代製作亞麻籽檸檬水的食譜，所以她就嘗試開始製作，並加入獨特的蜂蜜調味，結果沒想到居然一炮而紅。

▲烏爾莫11歲時（左）身家就超過1100萬美元，還出書分享創業過程。（圖／翻攝自instagram／＠mikailasbees）



烏爾莫創立了檸檬水品牌「Me & the Bees」並持續在各個超市販售，從4歲開始做簡單的檸檬水生意開始，她在12歲前就已賺入超過1100萬美元。「Me & the Bees」從2016年開始在連鎖有機食品超市「Whole Foods」上架，目前全美1500間分店都買得到。

有了檸檬水的成功經驗後，烏爾莫並不滿足於此，她還創立了自己的唇膏品牌、出了書，還會把蜂蜜水的利潤用於公益，烏爾莫說，「現在檸檬水的熱潮已經超過10年。」

烏爾莫向媒體表示，對於什麼樣的人有能力成為企業家或創業，並沒有任何限制，「人們總是認為，如果想創立規模大的公司並成功發展，就必須要是特定的種族、性別、年齡或學歷。」她認為創業的關鍵就是熱情，「如果你對自己的想法沒有熱情，就很難繼續投入其中，相信我，創業之前還有很多繁複的工作要處理。」

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