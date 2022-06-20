美國開卡車月賺30萬！他心動「拚10年回台買房」　內行3關鍵笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣近年常態低薪，不少人為追求更好的待遇，奔赴國外打拚。一名網友日前看到有在美華人分享，到洛杉磯開卡車月收約台幣30萬元，讓他心動不已，覺得能去那存一大筆錢，再回台買房；然而，多數鄉民點出關鍵打臉，笑問「比薪水都不用比物價水平？」

網友在PTT提到，他在YouTube看到一個影片，是華人在美國開卡車的工作內容分享，一個月差不多能賺1萬多美元，相當於台幣30萬，「如果拚個10年，大概可賺台幣3600萬元，如果說在台灣買不起房，去開個10年存到錢，再回台灣買房有搞頭嗎？」

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對此，鄉民紛紛回應，「稅+保險扣下去，不知道實拿多少」、「笑死，跟跑船差不多，你去跑船不就好了哈哈」、「你都去美國開卡車了，就留在美國生活啊，回台灣受罪幹嘛」、「你都不用繳稅、消費、看醫生」、「你有身分嗎」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，不少內行直言，「一年12萬鎂如果在矽谷連新人都算少的，稅不用繳？物價沒比較貴？且不說這些，每天獨自從早開到晚連續幾周沒人交談，我是懷疑有多少人願意做10年」、「美國有不少二三線城市機能及格，生活費跟房價也低，大型城市可以考慮Chicago,IL或Houston,TX。台灣便宜的地方沒有一般藍領可以月收10萬鎂的地方，中型城市St Louis, Mo、Pittsburgh,PA或Cleveland,OH都不錯。小型城市可以考慮El Paso,TX之類的」。

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