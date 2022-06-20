　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登拒絕北京「台海非國際水域」新主張　台灣恐面臨更多挑戰

▲▼台海。（圖／路透）

▲美國已決定拒絕中國「台海不是國際水域」的新主張。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，美國政府已決定拒絕中國有關「台灣海峽不是國際水域」的模糊新主張，並愈發擔心相關立場恐將讓台海面臨更頻繁挑戰。不過，即使中國一再發出威懾性言論，但美國政府不太可能因此而改變立場。

據彭博社報導，長期聲稱台海是其部分專屬經濟區域（EEZ）的中國，最近罕見在與美國會談時主張，台海並非國際水域、抗議美國在台灣海峽的軍事行動，引發中國可能對美國區域影響力和軍事提出新挑戰的疑慮。

在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，兩岸問題如今已成為國際新焦點。部分美國官員認為，中國正在衡量華府對烏克蘭危機的反應，來推測美國將如何應對中國與台灣之間的問題，不過美國不太可能因中國的威懾而改變立場，而拜登政府也將向北京傳達其態度，拒絕中國有關「台灣海峽不是國際水域」的模糊新主張。

有知情人士告訴媒體，拜登總統已聽取與此事相關的簡報，而白宮國安團隊也正與聯邦共同進行研究，對中國過去數十年描述台海的用語和現在的新主張進行比對，以了解美國應如何解讀與因應中國的立場。

截至目前為止，美國官員仍不清楚中國所謂的「國際水域」意義為何，猜測相關言論可能是中方為了阻止美國穿越台海而作出的聲明，但官員們也愈發擔心這一主張可能是中國有意將台海的法律解釋模糊化，從而將台海變成中國國內水域。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
ET民調／北市選舉最新支持度　黃珊珊首度超車
柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文徒子徒孫」怎會反對
六都疫情「一致性下降3成」　羅一鈞：估本週每天5萬例以下
南柱赫爆「霸凌同學6年」！　受害者崩潰控5大罪狀
爛醉正妹睡計程車　控運將跨坐「下面很痛」！怒告性侵真相逆轉
台南索命宅屋主現身：房仲開錯價！　「已提高至1680萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網路只認識2天就約出去　13歲少女遭39歲男綁架「帶到房間性侵」

拜登拒絕北京「台海非國際水域」新主張　台灣恐面臨更多挑戰

3歲女童摔落沙發！地上玩具「深入體內20cm」刺破直腸　竟吐出大便

南韓再傳變態虐貓！中年男拿「黏著劑」塗2幼貓　警：那是捕鼠用的

烏東「2關鍵城市」快淪陷！補給線恐中斷　俄軍戰線全面進逼

侵烏克蘭非智舉　俄寡頭：普丁已走上一條「導致滅亡」的道路

BA.5是病毒霸主！以色列所有變種被消滅　專家：不會再有致死病毒

女童哭鬧不敢睡「陰兒房」！曝陌生靈體入侵房間：她長得很像媽媽

杜特蒂女兒薩拉宣誓就任菲律賓副總統　30日正式展開6年任期

22歲女用約砲神器帶男回家　約會一半「突然多出4男」被集體性侵

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

網路只認識2天就約出去　13歲少女遭39歲男綁架「帶到房間性侵」

拜登拒絕北京「台海非國際水域」新主張　台灣恐面臨更多挑戰

3歲女童摔落沙發！地上玩具「深入體內20cm」刺破直腸　竟吐出大便

南韓再傳變態虐貓！中年男拿「黏著劑」塗2幼貓　警：那是捕鼠用的

烏東「2關鍵城市」快淪陷！補給線恐中斷　俄軍戰線全面進逼

侵烏克蘭非智舉　俄寡頭：普丁已走上一條「導致滅亡」的道路

BA.5是病毒霸主！以色列所有變種被消滅　專家：不會再有致死病毒

女童哭鬧不敢睡「陰兒房」！曝陌生靈體入侵房間：她長得很像媽媽

杜特蒂女兒薩拉宣誓就任菲律賓副總統　30日正式展開6年任期

22歲女用約砲神器帶男回家　約會一半「突然多出4男」被集體性侵

領取網購「毛很多店員」坐櫃台摸魚　屁股壓資料罷工：自己找啦～

珠海疫情封控　民眾攜家帶眷拖行李「逃離」管制區

赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內市價5千元「鎮店公仔」

機車被撞倒！他見字條火速加LINE「連拋2問題」　全場讚爆：好溫馨

桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

全台6.4萬逃跑移工！他爽曬55K「來台灣割草」　離譜內幕被挖出

壓軸登場！教父級天團「伍佰＆China Blue」動紫趴開唱

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

網路只認識2天就約出去　13歲少女遭39歲男綁架「帶到房間性侵」

ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

譚德塞被爆私下透露　武漢實驗室可能外洩COVID-19病毒

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

專家：BA.5之後「不會再有致死病毒」

公車司機吃軟糖昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞

8男找女高中生性愛趴「老師也在」

高中生超商遇「恐怖凝視」　影片吸330萬人觀看

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國

當年打敗《斷背山》　奧斯卡最佳影片名導涉性侵被捕　

沙灘裡有火4歲童奔跑踩下去　腳痛到像融化

即／美華府爆槍擊　路人逃竄

傘兵與正妹在軍營「多P連結」　下場曝光！

泰美女教師遭吃醋男勒斃棄屍　車還被典當

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

桃雙屍案　泰警再逮1嫌、1人在逃

更多熱門

相關新聞

烏東「2關鍵城市」快淪陷　補給線恐中斷

烏東「2關鍵城市」快淪陷　補給線恐中斷

烏克蘭軍方透露，俄羅斯軍隊19日對烏克蘭東部兩座具有「重要戰略意義」的城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）發起攻擊，烏軍防禦艱難，目前正派更多部隊到東部前線，依照目前俄軍的攻勢，烏軍前往這兩座城市的補給線很有可能被打斷。

華府槍擊1死　音樂節鬥毆踩踏又開槍

華府槍擊1死　音樂節鬥毆踩踏又開槍

立委爆：桃機行李設備竟來自中國軍火集團

立委爆：桃機行李設備竟來自中國軍火集團

睡一半驚醒！陌生男亮槍逼愛愛

睡一半驚醒！陌生男亮槍逼愛愛

兒子女友突然失蹤　男地下室發現腐屍

兒子女友突然失蹤　男地下室發現腐屍

關鍵字：

軍武國際軍武美國北美要聞大陸軍武中國台灣台海

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面