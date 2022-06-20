拜登拒絕北京「台海非國際水域」新主張　台灣恐面臨更多挑戰

▲美國已決定拒絕中國「台海不是國際水域」的新主張。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，美國政府已決定拒絕中國有關「台灣海峽不是國際水域」的模糊新主張，並愈發擔心相關立場恐將讓台海面臨更頻繁挑戰。不過，即使中國一再發出威懾性言論，但美國政府不太可能因此而改變立場。

據彭博社報導，長期聲稱台海是其部分專屬經濟區域（EEZ）的中國，最近罕見在與美國會談時主張，台海並非國際水域、抗議美國在台灣海峽的軍事行動，引發中國可能對美國區域影響力和軍事提出新挑戰的疑慮。

在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，兩岸問題如今已成為國際新焦點。部分美國官員認為，中國正在衡量華府對烏克蘭危機的反應，來推測美國將如何應對中國與台灣之間的問題，不過美國不太可能因中國的威懾而改變立場，而拜登政府也將向北京傳達其態度，拒絕中國有關「台灣海峽不是國際水域」的模糊新主張。

有知情人士告訴媒體，拜登總統已聽取與此事相關的簡報，而白宮國安團隊也正與聯邦共同進行研究，對中國過去數十年描述台海的用語和現在的新主張進行比對，以了解美國應如何解讀與因應中國的立場。

截至目前為止，美國官員仍不清楚中國所謂的「國際水域」意義為何，猜測相關言論可能是中方為了阻止美國穿越台海而作出的聲明，但官員們也愈發擔心這一主張可能是中國有意將台海的法律解釋模糊化，從而將台海變成中國國內水域。