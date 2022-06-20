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大陸 大陸焦點 特派現場

陸8成家長有感孩子玩遊戲時間減少　但遊戲業前景越來越令人擔憂

▲夜間10時至早晨8時不得為未成年人提供遊戲服務。（圖／CFP）

▲大陸遊戲產業營收銳減，產業前景令人擔憂。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸遊戲產業發展近年遭遇多重挑戰，裁員消息不斷傳出，令業內人士對產業的前景及就業情況感到非常擔憂。另一方面，大陸遊戲防沉迷政策不斷升級，有8成受訪家長都感覺，孩子玩遊戲的時間減少了。

《2021年遊戲產業輿情生態報告》顯示，受市場競爭、業務擴張影響，2021年遊戲產業出現人才「內捲」，企業以超出平均薪資水平「高價」搶奪人才；而人才「內捲」也推動遊戲企業以高分紅、降低勞動強度等方式留住人才，客觀上提升從業者待遇和福利。

中國音像與數字出版協會常務副理事長兼秘書長敖然表示，臨近2021年末，相當一部分遊戲企業出現明顯裁員現象，呈現人才問題出現結構性矛盾和復雜多變的一面，帶動輿論更深刻的討論和思考。

▲網遊，網路遊戲。（圖／CFP）

根據報告，從輿論情緒分佈看，遊戲企業降低勞動強度、給高分紅等受到的認可肯定、樂觀期待較多，而遊戲企業裁員、人才斷層等，引發的擔憂焦慮較多。對企業高價搶奪人才的「內捲」，輿論討論主要聚焦「內捲」原因，認為主要是業務擴張、競爭加劇、精品化戰略所致，總共佔比63%。

同時，輿論認為儲備人才不意味著能做出優質產品，也擔憂不理性的人才爭奪影響產業良性發展。對部分遊戲企業為留住人才、順應輿論呼聲，實施取消大小周、強制下班、加強分紅等提升福利，25%的觀點對此支持，但也認識到遊戲產業高強度勞動由來已久，雖然加班現象局部改善但整體依然普遍，期待產業進一步改善從業環境。

敖然提到，報告顯示，臨近2021年末，遊戲產業形勢收縮，遊戲企業裁員消息不斷。對此，「憂慮影響就業和產業健康發展」的輿論觀點佔比27%，同時23%的觀點集中於分析遊戲企業裁員原因，18%的觀點呼籲版號盡快恢復發放提振信心促進產業發展。

另一方面，大陸官方近年不斷加強網路遊戲防沉迷的相關政策，調查發現，有超過8成的受訪家長表示孩子玩遊戲時間有不同程度減少，其中43%認為「明顯減少」。

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