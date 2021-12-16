「防沉迷」衝擊營收？騰訊：研發遊戲不是為了賺未成年人的錢

▲騰訊旗下遊戲「王者榮耀」的玩家有很大一部分都是未成年人。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

「未成年人防沈迷系統」實施之後，外界認為大陸遊戲產業將受到巨大經濟損失。不過，騰訊未成年人保護體系負責人、用戶平台部總經理鄭磊表示，遊戲研發不是專門為未成年人而做，也不是為了賺未成年人的錢，所以新規本身不是損失。

騰訊第3季財報顯示，其淨利潤在10年內首次滑落，外界普遍猜測，這與防沈迷系統的實施有很大關連。根據《澎湃報導》報導，鄭磊指出，未成年人國內流水在騰訊整體的流水中佔比很小，限制未成年人對騰訊來說談不上經濟損失。

鄭磊提到，遊戲研發不是專門為未成年人而做，也不是為了賺未成年人的錢，新規本身不是損失，「既然不是損失，也不存在要從哪兒要找平衡回來的問題，這個是不成立的。」

鄭磊指出，在嚴格執行未成年人防沉迷法規的過程中，依舊面臨諸多挑戰，例如未成年人冒用老年人帳號玩遊戲的現象，「我們經常會看到孩子拿爺爺奶奶、外公外婆的手機來玩遊戲，或者直接讓爺爺奶奶幫忙刷臉代過監管的情況。為此，我們做出很多針對性措施，也仔細分析了55歲、60歲以上，甚至更大年齡段的老人的活躍情況。有多少是真實的老年人，有多少是孩子在使用，他們的使用行為，遊戲行為有什麼差別，爭取把那些孩子都找出來。」

鄭磊指出，不少成年人會主動幫助孩子「代刷人臉」，哪怕遊戲系統可以通過技術抓住誰是未成年人，但是家長配合孩子使用人臉識別的話，作為企業方很難作出更多限制，對於新規的落實也是打擊。

鄭磊透露，就未成年防沉迷相關事宜，騰訊內部已成立數十人的核心團隊，在整個公司層面還有更大的未成年人保護聯合項目團隊，囊括幾乎所有的遊戲項目組、互娛、微信、QQ等，已形成較為流暢的協商機制，例如此前新規更新時，團隊在26個小時就完成了所有工作。

鄭磊也坦言，就落實未成年人保護和防沉迷的相關規定，騰訊每年要花費上億元成本，「在使用成本上沒有遇到任何阻力。」