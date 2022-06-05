陸遊戲業出現「付費上班」職位　收費7.8萬元「可參與開發工作」

▲「實踐計劃」的宣傳資料。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸傳出有網路遊戲公司推出「實踐計劃」，求職者只要繳交17800元人民幣（約78200元新台幣）的費用，就有機會加入一款「大型世界多人在線生存類」網路遊戲的開發工作。陸媒調查後發現，該計劃真實存在，且推出計劃的「完美世界教育科技公司」，正是大陸知名網路遊戲廠商「完美世界控股集團」旗下的公司。

根據《上游新聞》報導，該計劃申請名額為14人，其中包含遊戲策劃、3D美術設計、遊戲動作設計、原圖概念設計等多個類別，申請的費用是每人17800元，實踐時間為3個月或以上，但超過3個月不再額外收費。

對於該計劃，許多網友提出質疑，認為這就是花錢購買工作經歷，根本不是真的去上班，「付費上班，真是大開眼界了！」「現在很多公司都這樣賺錢，跟培訓機構沒兩樣了。」「就是給沒經驗的新人去洗經歷的，新人得到了工作經歷，公司賺到了錢，各取所需。」「這種情況好久了，幾年前就看過，都是一些名氣大的公司在搞。」

報導也提到，推出計劃的「完美世界教育科技公司」，正是大陸知名網路遊戲廠商「完美世界控股集團」旗下的公司。進一步搜尋還能發現，「完美世界教育科技公司」的最大股東，就是完美世界的創辦人、董事長池宇峰。

對於此現象，重慶大學經濟與工商管理學院博導、中國市場學學會理事廖成林認為，學生完成了學業，做好了知識技能的儲備，被社會接納，走上工作崗位叫做「就業」，但這種所謂的「付費就業」則相當於在玩文字遊戲，「工作就是工作，責權是十分清晰的。而『付費就業』根本上是一種消費，相當於花錢購買一種技能培訓，根本就算不上就業。當然，如果是企業推出培訓產品則另當別論。」

不過，也有網友認為，有需求才會有市場，付費就業、洗經歷的現象之所以存在，某種程度也是真實反映了遊戲產業的求職現況。

▼推出計劃的公司是完美世界集團旗下分公司。（圖／翻攝微博）

