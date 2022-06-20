　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一台壞掉的洗衣機讓環境煥然一新　高嘉瑜自稱「因禍得福」

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜20日表示，最近自己的洗衣機壞掉，要請人到家裡修理，但是因為陽台十幾年都沒有整理，到處都堆滿灰塵跟雜物，讓她覺得很不好意思，所以她從昨天晚上就開始清掃，過程雖然非常辛苦，但是讓整個環境變得更清潔，她覺得這是因禍得福。

▲▼民進黨立委高嘉瑜整理自家陽台。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲民進黨立委高嘉瑜整理自家陽台。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

高嘉瑜稍早透過影片向媒體說明，自己的洗衣機用了十幾年，最近第一次壞掉，可能要請人到家裡修理，非常不方便，而且整個陽台因為十幾年都沒有整理，到處都是灰塵跟雜物，她也覺得很不好意思。

高嘉瑜透露，從昨天晚上吃完晚餐之後，自己就趕快進行清掃，大概從晚上七點掃到十點多，不斷地搬水刷洗地板，然後把雜物丟掉，今天早上也繼續打掃櫃子的髒東西，「大概從昨天晚上打掃到今天早上」。

高嘉瑜坦言，整個過程雖然非常辛苦，但是也因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境變得更清潔，讓她覺得原來陽台是這麼的寬敞明亮。

高嘉瑜認為，趁著這個機會清理髒東西也不錯，但是今天不知道為什麼，喉嚨突然很沙啞，不知道跟昨天的掃除有沒有關係，自己的手也破皮了蠻大一個洞，「很多朋友就說應該要戴手套，這可能也是缺少經驗」。

高嘉瑜強調，一點一滴、慢慢地把環境做改善，都是很好的開始，「因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境都變的更乾淨了，這個就是因禍得福」，現在整個環境已經改善非常多，跟先前骯髒的情況完全不一樣，而且連地板都非常乾淨。

高嘉瑜也說，自己是非常認真地在做清掃的工作，同時也希望給大家一個很好的鼓勵，「有的人像我一樣平常沒有打掃，但是打掃一下，整個煥然一新，真的會完全不一樣」。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
ET民調／北市選舉最新支持度　黃珊珊首度超車
柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文徒子徒孫」怎會反對
六都疫情「一致性下降3成」　羅一鈞：估本週每天5萬例以下
南柱赫爆「霸凌同學6年」！　受害者崩潰控5大罪狀
爛醉正妹睡計程車　控運將跨坐「下面很痛」！怒告性侵真相逆轉
台南索命宅屋主現身：房仲開錯價！　「已提高至1680萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文的徒子徒孫」怎麼會反對？

快訊／周玉蔻自曝拿到恩恩案全部音檔　侯友宜回應了

LIVE／消防員自首洩漏橫向錄音帶　新北市說明最新進度

LIVE／柯文哲任內最後一次！　侯友宜赴北市府討論「2025世壯運」

一台壞掉的洗衣機讓環境煥然一新　高嘉瑜自稱「因禍得福」

福島養殖業者相助台灣石斑魚進口　民進黨團：開放福食善的循環

高雄民調之亂！地方轟朱立倫操作過頭　紛掛布條「支持張亞中」

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文的徒子徒孫」怎麼會反對？

快訊／周玉蔻自曝拿到恩恩案全部音檔　侯友宜回應了

LIVE／消防員自首洩漏橫向錄音帶　新北市說明最新進度

LIVE／柯文哲任內最後一次！　侯友宜赴北市府討論「2025世壯運」

一台壞掉的洗衣機讓環境煥然一新　高嘉瑜自稱「因禍得福」

福島養殖業者相助台灣石斑魚進口　民進黨團：開放福食善的循環

高雄民調之亂！地方轟朱立倫操作過頭　紛掛布條「支持張亞中」

珠海疫情封控　民眾攜家帶眷拖行李「逃離」管制區

赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內市價5千元「鎮店公仔」

機車被撞倒！他見字條火速加LINE「連拋2問題」　全場讚爆：好溫馨

桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

全台6.4萬逃跑移工！他爽曬55K「來台灣割草」　離譜內幕被挖出

壓軸登場！教父級天團「伍佰＆China Blue」動紫趴開唱

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

網路只認識2天就約出去　13歲少女遭39歲男綁架「帶到房間性侵」

ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

宜蘭小貨車與迴轉轎車碰撞　側翻滑行撞民宅！救護車剛好路過

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

連戰小中風　救命恩人竟是「外資天后」

國軍爆演練意外！雷霆2000火箭爆炸？　軍方：推進劑殉燃車輛損壞

柯文哲主張建金廈大橋　藍營女戰神6字回應

新北消防員洩漏橫向錄音　侯友宜轟不可取

快訊／花蓮規模6.0地震　台北捷運全線慢速行駛

陳柏惟病狀照曝光！「半邊背遭殃」　嘆：看我多會忍

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

「柯文哲被玩了」　他分析黃珊珊的如意算盤：遲早會辭副市長

新北最大震度3級在五股　市府啟動災害應變中心

2024選總統？　郭台銘親自回應了

主導進口石斑魚！日養殖業龍頭：一直想報答賑災

徵召林智堅鄭寶清有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥

陳致中今早接吳淑珍電話：生命中最感動的一通

更多熱門

相關新聞

陳時中解隔快篩陽仍居家！羅一鈞：企業不需比照

陳時中解隔快篩陽仍居家！羅一鈞：企業不需比照

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，今（20）日雖為解隔日卻因自主快篩陽，且仍有稍微咳嗽症狀，故採高規格防疫決定不出席記者會。針對詢問有主管機關、公司行號復工也快篩陽該如何？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「企業無須拿特例作通案適用。」強調陳時中是因較為謹慎，才決定不出席公開活動及公共場合。

羅一鈞：估本週每天都在5萬例以下

羅一鈞：估本週每天都在5萬例以下

翻車影像曝！新店大貨車自撞護欄瞬間炸煙塵

翻車影像曝！新店大貨車自撞護欄瞬間炸煙塵

專家憂2到4週內BA.4、BA.5大舉入侵！羅一鈞回應

專家憂2到4週內BA.4、BA.5大舉入侵！羅一鈞回應

自行送確診男就醫卡車陣　警急開道

自行送確診男就醫卡車陣　警急開道

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面