一台壞掉的洗衣機讓環境煥然一新　高嘉瑜自稱「因禍得福」

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜20日表示，最近自己的洗衣機壞掉，要請人到家裡修理，但是因為陽台十幾年都沒有整理，到處都堆滿灰塵跟雜物，讓她覺得很不好意思，所以她從昨天晚上就開始清掃，過程雖然非常辛苦，但是讓整個環境變得更清潔，她覺得這是因禍得福。

▲民進黨立委高嘉瑜整理自家陽台。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



高嘉瑜稍早透過影片向媒體說明，自己的洗衣機用了十幾年，最近第一次壞掉，可能要請人到家裡修理，非常不方便，而且整個陽台因為十幾年都沒有整理，到處都是灰塵跟雜物，她也覺得很不好意思。

高嘉瑜透露，從昨天晚上吃完晚餐之後，自己就趕快進行清掃，大概從晚上七點掃到十點多，不斷地搬水刷洗地板，然後把雜物丟掉，今天早上也繼續打掃櫃子的髒東西，「大概從昨天晚上打掃到今天早上」。

高嘉瑜坦言，整個過程雖然非常辛苦，但是也因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境變得更清潔，讓她覺得原來陽台是這麼的寬敞明亮。

高嘉瑜認為，趁著這個機會清理髒東西也不錯，但是今天不知道為什麼，喉嚨突然很沙啞，不知道跟昨天的掃除有沒有關係，自己的手也破皮了蠻大一個洞，「很多朋友就說應該要戴手套，這可能也是缺少經驗」。

高嘉瑜強調，一點一滴、慢慢地把環境做改善，都是很好的開始，「因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境都變的更乾淨了，這個就是因禍得福」，現在整個環境已經改善非常多，跟先前骯髒的情況完全不一樣，而且連地板都非常乾淨。

高嘉瑜也說，自己是非常認真地在做清掃的工作，同時也希望給大家一個很好的鼓勵，「有的人像我一樣平常沒有打掃，但是打掃一下，整個煥然一新，真的會完全不一樣」。