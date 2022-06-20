專家憂2到4週內BA.4、BA.5大舉入侵！　羅一鈞：不會這麼快

記者趙于婷／台北報導

BA.4和BA.5來勢洶洶，有專家認為最快2~4週就會大舉入侵台灣。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，應該不會2~4週那麼快，目前BA.2還是國內最強勢主流的病毒株。他也提到「如果新型變異株要造成大流行，也需要有2個條件。」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，BA.4和BA.5兩大變異株差不多2~4個禮拜會大舉入侵，7月初就會明顯影響國內，比較麻煩的是，雖然台灣經過這次本土大流行，但多是BA.1和BA.2，因此染疫過的人還是可能會再感染，特別是BA.5。

針對專家推測，羅一鈞表示，當然會嚴陣以待，但不這麼認為會在2~4週那麼快，根據其他國家增加趨勢，大概也是5%~10%或是10%~15%在增加，不像去年Omicron取代Delta這麼指數型上升，而且目前BA.2還是國內最強勢主流的病毒株，就算BA.4和BA.5會成功取代本土社區流行成為主流病毒株，應該不會是最近一兩個月內的事情。

羅一鈞也提到，如果新型變異株要大流行，也需要符合兩個條件，第一是社區BA.2情形要呈現明顯下降趨緩，讓新的變異株代替，第二是疫苗施打出現停滯等情形，但目前國內持續在做兒童新冠疫苗施打，唯一確定的是，邊境目前還沒辦法做更進一步的鬆綁。