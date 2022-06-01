老師課上突掏「超巨保險套」！下秒狂在學生身上套弄驚呆網

記者葉睿涵／編譯

墨西哥極具創意的老師古茲曼（Antonio Guzman）最近在上性教育課程時，為了讓學生們了解戴上保險套的方法，特別在課上拿出了一個如真人般大小的巨型「保險套」，讓學生在講台前實際演練。古茲曼特別的上課方式除了讓學生們留下深刻印象外，也被學生拍下後上傳到TikTok，讓古茲曼一炮而紅。

據《每日星報》報導，古茲曼近日在教授性教育課程時，突然拿出了一個巨型「保險套」，並將這個真人般大小的「保險套」罩在了一名學生的身上，以教導他們如何將生殖器完美包裹在保險套內的方式。

▲古茲曼用「超巨保險套」讓學生們了解保險套的使用方法，除了讓學生們留下深刻印象外，也吸引了不少網友觀看。（圖／翻攝自TikTok／alberto_lm24）

古茲曼獨特的教學方式立刻獲取了同學們的注意力，其中一位名叫梅迪納（Alberto Lopez Medina）的學生還將影片錄下後放上TikTok。從影片可見，當時古茲曼正站在講台前示範穿戴保險套的方式，而學生們則被他的幽默逗笑了。

他解釋，「你們也知道，每個人的生殖器形狀都有所不同，因此會產生歪斜、彎曲、傾斜等現象，因此我們必須用方法來將它們完整地包覆起來。」隨後，古茲曼也向學生說明了保險套有關避孕及預防性病的功能。

現場逗趣的影片在TikTok曝光後，瞬間吸引了1000萬名網友前來「朝聖」，大家紛紛留言稱讚古茲曼的教學方法既富有想像力，也十分有趣，更有人直言，「老實說，只有這樣這些孩才子永遠不會忘記學到的知識」、「真希望我也能更夠跟著古茲曼一起上課」、「向你致敬，你真的解釋得很好，也很容易理解」。