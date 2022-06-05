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曾在麥當勞工作兼4份差！她熱愛科學闖進NASA　成功登太空旅行

▲▼ 26歲墨西哥裔工程師艾查薩雷（Katya Echazarreta）。（圖／翻攝自IG）

▲26歲工程師艾查薩雷曾在NASA加州噴氣推進實驗室上班，是名抖音網紅，擁有超過33萬名粉絲。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）4日發射火箭，把6名乘客送上太空。CNN報導，其中一名乘客為26歲工程師艾查薩雷（Katya Echazarreta），她過去在麥當勞上班，更同時兼4份工作，如今她與其他大有來頭的公司董事長、企業家一同飛向太空，成為第一名進行太空旅行的墨西哥女性。

藍色起源這一趟旅程的座位費用儘管未公開，但絕大多數乘客上太空必須先行支付費用。不同的是，艾查薩雷是由非營利組織「Space for Humanity」從數千名申請者中挑選出來的對象，成為這次太空之旅的成員之一。

外媒SheThePeople指出，艾查薩雷出生在墨西哥，7歲那年與家人移居美國，當時的她不但對環境感到陌生，也不會說當地語言，陷入苦苦掙扎，但經過2年努力，就能說一口流利美語。到了17、18歲時，身為家中經濟支柱的她，全靠一份在麥當勞上班的薪水，甚至會同時兼做4份工作，只為完成大學學業。

▲▼ 26歲墨西哥裔工程師艾查薩雷（Katya Echazarreta）。（圖／翻攝自IG）

艾查薩雷從小就對太空、科學等領域相當有興趣，隨著年齡增長，她並沒有忘記這一切，如今的她正在攻讀約翰霍普金斯大學工程學碩士學位，先前還在NASA加州「噴氣推進實驗室」（Jet Propulsion Laboratory，簡稱JPL）上班。

艾查薩雷也是一名網紅，不但在抖音擁有超過33萬名粉絲，更在YouTube開設以科學為主題的頻道，也是CBS周末節目「Mission Unstoppable」主持人。

▲▼ 26歲墨西哥裔工程師艾查薩雷（Katya Echazarreta）。（圖／翻攝自IG）

在完成這趟太空之旅後，她說，「腦海中浮現唯一的想法，就是想讓大家看到這些……這強化了我的使命，讓女性、有色人種持續進入太空，做他們想做的事情」。

除了艾查薩雷，藍色起源這趟太空之旅的乘客都相當有名氣，包括曾經上過太空的投資者伊凡迪克（Evan Dick）、阿拉伯聯合大公國的飛機業務公司董事長哈丁（Hamish Harding）、商業地產公司創辦人羅賓遜（Jaison Robinson）、私募股權投資公司聯合創辦人維斯科沃（Victor Vescovo）以及28歲透過購買NFT獲得贊助的赫斯帕尼亞（Victor Correa Hespanha）。

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