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馬克宏喪失國會絕對多數　左翼聯盟躍升第二勢力

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏執政將遇到更多困難。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

法國國會選舉第二輪投票今天登場，據主要民調預測，馬克宏陣營幾乎確定喪失國會絕對多數；梅蘭雄的左翼聯盟成為國會第二勢力；極右派獲得席次創歷史新高，接下來如何組成政府將成難題。

法國國會下議院國民議會選舉19日舉行第二輪投票，根據民調公司Ipsos-Sopra法國時間晚間9時半公布的得票預測，馬克宏的「同在聯盟」（Ensemble）在577個總席次中得到230席，低於先前預測的260至300席次，確定無法取得絕對多數所需的289席。有法媒形容，這是給馬克宏的「一記耳光」。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）帶領的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）預計將贏得149席，正式成為國會第二勢力。換言之，梅蘭雄奪下國會多數的總理之夢也宣告幻滅。

值得注意的是，極右派國民聯盟（RN）寫下黨史最好成績，預測將拿下85個席次，達到可提交不信任動議的56位議員門檻；而右派共和黨（LR）雖然可能從現在的100席減少到76席，但不僅未發生總統大選後擔憂的「泡沫化」狀況，外界更猜測該黨將成為成為馬克宏推動法案亟需拉攏的「關鍵陣營」。

開票時，NUPES競選總部外氣氛高昂，梅蘭雄發表演說稱：「局勢前所未見，總統政黨徹底挫敗」。同時他也認為，目前還無法確定NUPES的突破是否能將其推上第一大黨位置，「說不定明早醒來，就會看到NUPES成為多數，或成為第一政治勢力」。

在選區打敗NUPES候選人勝出的內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則認為，梅蘭雄「輸了賭注」，未能贏得國會選舉。

對本屆黑馬極右國民聯盟來說，他們的席位首次足夠形成國會反對團體，領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在演說中指出，國民聯盟歷史上首次取得如此多席次，並誓言讓馬克宏成為少數總統，毫無控制權。

面對執政聯盟在國會的相對多數，政府發言人葛瑞格華（Olivia Grégoire）晚間在法國二台（France 2）表示，「將伸出雙手，和所有想要推動國家前進的人共同組成政府」；國會關係部部長維宏（Olivier Véran）晚間也承諾，「將很快組建絕對多數（聯盟）」。

另外，根據Ifop預測，國會第二輪投票的棄票率為54%，較上一輪高了超過1個百分點，也是歷屆國會選舉第二輪投票中的第二高。

馬克宏的同在聯盟儘管保住最大黨之位，但只有相對多數。接下來觀察重點將是各界勢力如何協商、重整、結盟，且執政黨將如何重組政府。但無論如何，喪失絕對多數後，馬克宏的執政之路勢將更加艱難。


 

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