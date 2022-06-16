麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

▲速食業龍頭麥當勞將支付13億美元，與法國政府達成稅務糾紛的和解。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

自美國起家的全球最大速食連鎖店企業麥當勞（McDonald 's Corp.）多年前在歐洲捲入逃稅風波，遭到法國當局立案調查。巴黎法院16日舉行聽證會，麥當勞同意支付含和解金在內約合13億美元（約新台幣387億元）的金額，以了結相關稅務調查。

根據彭博報導，巴黎法官諾埃爾（Stephane Noel）在周日的聽證會上表示，麥當勞同意支付5.08億歐元和解金，以終結法國當局針對稅務欺詐指控的刑事調查，並額外支付7.37億歐元的補繳稅款與罰款。總計支付金額高達12.5億歐元，約合13億美元。

此前，麥當勞被指控將收益不公平轉移至盧森堡與瑞典避稅。首席財務檢察官伯納特（Jean-Francois Bohnert）表示，麥當勞應支付其逃漏稅額的2.5倍金額，接近4.7億歐元，「因此這是一項真正的懲罰。」不過，伯納特說，麥當勞與法國當局的和解協議仍須得到巴黎法官的批准，且根據協議條款，公司將不會認罪。

McDonald’s agrees to pay 1.25 billion euros to settle probes in France over accusations of dodging taxes by unfairly shifting revenue to Luxembourg and Switzerland https://t.co/umPxB1teY4 — Bloomberg (@business) June 16, 2022

報導指出，這起案件歷時數年，最早是由麥當勞內部員工的2起投訴而引發審查，其中1起投訴案是在2015年向法國財務檢察署（Parquet National Financier）所提出的，隔年調查人員便突襲了位於巴黎西部的麥當勞法國總部蒐證。

事實上，歐盟方面也曾收到投訴，但麥當勞在2018年獲得了罕見的撤銷裁決，當時歐盟監管機構放棄了針對麥當勞在盧森堡部分利潤雙重不徵稅的相關調查。

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