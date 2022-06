麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

▲速食業龍頭麥當勞將支付13億美元,與法國政府達成稅務糾紛的和解。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

自美國起家的全球最大速食連鎖店企業麥當勞(McDonald 's Corp.)多年前在歐洲捲入逃稅風波,遭到法國當局立案調查。巴黎法院16日舉行聽證會,麥當勞同意支付含和解金在內約合13億美元(約新台幣387億元)的金額,以了結相關稅務調查。

根據彭博報導,巴黎法官諾埃爾(Stephane Noel)在周日的聽證會上表示,麥當勞同意支付5.08億歐元和解金,以終結法國當局針對稅務欺詐指控的刑事調查,並額外支付7.37億歐元的補繳稅款與罰款。總計支付金額高達12.5億歐元,約合13億美元。

此前,麥當勞被指控將收益不公平轉移至盧森堡與瑞典避稅。首席財務檢察官伯納特(Jean-Francois Bohnert)表示,麥當勞應支付其逃漏稅額的2.5倍金額,接近4.7億歐元,「因此這是一項真正的懲罰。」不過,伯納特說,麥當勞與法國當局的和解協議仍須得到巴黎法官的批准,且根據協議條款,公司將不會認罪。

McDonald’s agrees to pay 1.25 billion euros to settle probes in France over accusations of dodging taxes by unfairly shifting revenue to Luxembourg and Switzerland https://t.co/umPxB1teY4