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82歲阿嬤24小時跑125公里！打破馬拉松世界紀錄　嗨喊：完全不累

▲▼82歲嬤24小時內跑125公里。（圖／翻攝自臉書）

▲法國82歲阿嬤芭芭拉在法國田徑錦標賽中，一舉打破了該年齡組的世界紀錄。（圖／翻攝自臉書）

記者張方瑀／綜合報導

法國一名高齡82歲的阿嬤熱衷參加馬拉松賽事，她上個月在24小時內跑完約125公里，直接打破世界紀錄，比先前的紀錄保持人還要多跑了15公里。她也說，在跑步的過程中會進入冥想狀態，這24小時她完全不覺得累。

根據當地媒體報導，法國82歲阿嬤芭芭拉（Barbara Humbert）上個月底在法國田徑錦標賽中，一舉打破了該年齡組的世界紀錄，她在24小時內跑完125公里，比前一任德國紀錄保持者的105公里還要多出15公里。

事實上，芭芭拉並非專業跑者，她43歲才開始練跑，當時她只是陪著女兒準備高中畢業考試，結果學會了正確的呼吸技巧，接著她就穿上運動服開始跑步。她起初只是在街道上漫無目的的跑著，慢慢跑出興趣後，開始到各大城市參加馬拉松賽事。目前芭芭拉已完成137場比賽、54場馬拉松，其中包含巴黎馬拉松、紐約馬拉松等知名賽事。

芭芭拉說，「當我在街上奔跑時，我有一種自由的感覺，我進入一種冥想狀態。」談到賽事本身，芭芭拉表示，在這24小時中她一點都不覺得累，但會強迫自己吃喝補充體力，但是在衝過終點線後，疲勞感才突然湧上，花了幾天才意識到自己打破世界紀錄。

芭芭拉說，她的丈夫非常支持她參加比賽，在這場比賽中，丈夫都隨時在路邊替她加油，鞭策她繼續向前。當然因為有了年紀，愛上跑步的這些年中她也受過許多傷，包含髖關節疼痛、腳踝扭傷、坐骨神經痛等，但芭芭拉從不認為這些會妨礙她做最喜歡的事。

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