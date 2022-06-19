　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

▲苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，證實該路口設有斑馬線。（圖／警方提供）

▲苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，證實該路口設有斑馬線。（圖／警方提供）

記者閔文昱、吳奕靖／高雄報導

有民眾近日在高雄市苓雅區武廟路與心正路口遭到警方開單，違規事項為「未禮讓行人」，但他質疑，該路口沒有設置紅綠燈，「高雄警察缺業績了喔！」事後畫面也被友人轉發至臉書社團，引發不少關注。對此，警方19日晚間公布密錄畫面，並指網友疑有刻意模糊誤導之嫌，「員警發現違規情事，依法告發取締，並無違誤。」

一名網友在臉書社團「高雄大小事」發文分享畫面，有民眾18日在高雄市苓雅區武廟路與心正路口，因未禮讓行人遭到警方開單，直呼「高雄警察缺業績了喔！這是沒有紅綠燈的路口，距離行人未超過3公尺，視同未禮讓行人！朋友給的照片，請高雄冰友（朋友）們大家小心荷包縮水喔！」

▲有網友質疑警方在未設置號誌處開單，怒批「高雄警察缺業績了喔！」（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

▲有網友質疑警方在未設置號誌處開單，怒批「高雄警察缺業績了喔！」（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

對此，開單的黃姓員警也在臉書發文回應，去年12月行人一家四口遭酒駕撞擊導致家庭支離破碎畫面對他而言是非常震驚的，除了可惡的酒駕犯之外，他認為無人停讓走在行穿線上的行人，導致行人一直在路口內無法前行，亦是造成此嚴重車禍的原因之一，「因此本人自去年起便有加強取締未讓行人之力度，藉以教育違規人應遵守停讓行人之規定。」

黃姓員警指出，本案該違規人行駛於武廟路上，確實有未停讓已站立在行穿線上過馬路之行人，原PO刻意擷取之行向並非事實，該路口無號誌來保護行人，駕駛人行經該類型路口更應該先減速慢行，停讓行穿線上行人先行後始能通過，「大家都會有走路過馬路的時候，誰都不願憾事的發生。」

▲有網友質疑警方在未設置號誌處開單，怒批「高雄警察缺業績了喔！」（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

▲開單員警發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

苓雅警分局19日公布員警執勤密錄畫面，強調該路口雖無號誌，但設有行人穿越道（斑馬線），該則貼文僅張貼心正路一側未劃設斑馬線照片，而忽略其違規路段（武廟路）有劃設行人穿越道的事實，疑有刻意模糊誤導之嫌，實屬不當。

苓雅分局指出，本案員警發現違規情事，依法告發取締，並無違誤，本分局全力支持力挺同仁依法執勤、勇於執法，並作為同仁嚴正執法後盾。另外也呼籲用路人應遵守交通規則，同時也將於轄內各路段加強交通稽查，針對各類惡性交通違規行為予以取締告發，以維護市民交通安全。

▲苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，證實該路口設有斑馬線。（圖／警方提供）

▲員警執勤密錄畫面。（圖／警方提供）

依據道路交通安全規則第103條駕駛人行經行人穿越道均應減速慢行，且應暫停讓行人先行；另道路交通管理處罰條例第44條第2項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200以上3600元以下罰鍰。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
林昀儒直落四橫掃中國向鵬　奪WTT挑戰賽男單冠軍！
夜市買熱狗「要等1.5小時」！貼文曝光在地人狂推：便宜又大支
8男找女高中生開性愛趴「老師也在」　日主嫌認了：至少辦60場
冷氣開26度常熱醒？內行人揭「關鍵非溫度」　點出3招涼爽又省
力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災
金鐘視后宣布分手小7歲男友！　五年情斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「皮包骨3兄弟」善心商人捐1年自助餐　前縣長卓伯源出健保費

未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

5大1小沙洲烤肉戲水　石岡壩不定期放水…「石階消失」傻眼了

彰化白線斜停被開單！車主怒PO文遭警打臉…然後拖吊車就來了

快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救

快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援現場畫面曝

獨／他在好樂迪「爽灌200ml威士忌」後大吐　下秒被噎死　　

講師狂愛銀行女主管　不甩協議照嘿咻…綠光夫索賠600萬結果出爐

金門醉男夜闖女子家...FB警示文引關切　他上衣被扯掉火速落網

快訊／36人登山社攀福卯古道遭蜂襲！4女慘被螫1昏迷3輕傷

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

彰化「皮包骨3兄弟」善心商人捐1年自助餐　前縣長卓伯源出健保費

未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

5大1小沙洲烤肉戲水　石岡壩不定期放水…「石階消失」傻眼了

彰化白線斜停被開單！車主怒PO文遭警打臉…然後拖吊車就來了

快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救

快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援現場畫面曝

獨／他在好樂迪「爽灌200ml威士忌」後大吐　下秒被噎死　　

講師狂愛銀行女主管　不甩協議照嘿咻…綠光夫索賠600萬結果出爐

金門醉男夜闖女子家...FB警示文引關切　他上衣被扯掉火速落網

快訊／36人登山社攀福卯古道遭蜂襲！4女慘被螫1昏迷3輕傷

陳禹勳頻牽制聽到「還是會害怕」笑出來　百中繼百救援Ｍ4

湖人想挖巫師一哥「有兩大對手」　畢爾談動向：可能很瘋狂

安柏赫德又被看破手腳！　心理治療師剖析：人生就是一直在說謊　

老公兒子都被媳婦搶走！70歲婆婆「被激到」砸百萬回春　成果超值得

泰迪休4天再先發　廖任磊領軍味全拚5成勝率

公車司機吃「軟糖」突昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞　警驗成分慘了

電影院位置最佳視野在哪？內行人曝「簡單算式」一看就懂

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國　指出21點謬誤與事實真相

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

貨車司機輾斃騎士肇逃18公里　一句話讓人拳頭硬了

「爽灌威士忌」後大吐　下秒噎死　

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

即／台3線三灣路段16歲騎士過彎撞對向車不治

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

善心商人捐「彰化皮包骨3兄弟」1年自助餐

即／宜蘭伯朗大道附近隨機割頸2傷　43歲男落網

車頂放「獨角獸泳圈」遭拍PO網　駕駛、拍攝者慘了

他遭開單嗆高雄警察缺業績！警曝畫面打臉

即／新店女大生騎車自摔甩飛　無呼吸心跳搶救中

台三線103K又出事　無照少年過彎失控亡

更多熱門

相關新聞

正妹水汪汪電眼變泡泡凸眼　5月前微整作怪

正妹水汪汪電眼變泡泡凸眼　5月前微整作怪

高雄市一名20多歲的辣妹，莫名其妙的眼窩下緣紅腫疼痛，變成了「金魚眼」，而且過了一段時間又消失，突然間又腫了起來，反覆發作，她前往去看眼科醫師卻找不到原因，這才發現兇手是5個月前她進行了微整形、注射了玻尿酸，結果5個月後發生了「延遲性過敏反應」。

高雄+7382！　22區衛生所也可預約莫德納

高雄+7382！　22區衛生所也可預約莫德納

高雄奇葩火鍋！6壯丁抬3箱海鮮拼盤「比衝浪板大」

高雄奇葩火鍋！6壯丁抬3箱海鮮拼盤「比衝浪板大」

即／轉彎輾死婦人　警追18公里逮肇事大貨車

即／轉彎輾死婦人　警追18公里逮肇事大貨車

籃球迷所長用「擋拆」建功　績效「封王」

籃球迷所長用「擋拆」建功　績效「封王」

關鍵字：

高雄警察缺業績高雄未禮讓行人苓雅區高雄大小事

讀者迴響

熱門新聞

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

快訊／林昀儒擊敗中國向鵬　奪WTT挑戰賽冠軍

那些年「以為是外國人」5台灣明星

GG越硬＝性能力強？5級硬度一次看

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

他見4男打1女出手救人　卻被毆到昏迷

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

周杰倫新專輯「超狂創作過程」曝光！　網一看錄音地點全傻眼：太神啦

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

Ashly遭疑「假懷孕」氣炸：還說試管嬰兒是地獄來的

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面