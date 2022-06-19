未讓行人遭開單　他辯沒紅綠燈「高雄警察缺業績！」警曝畫面打臉

▲苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，證實該路口設有斑馬線。（圖／警方提供）

記者閔文昱、吳奕靖／高雄報導

有民眾近日在高雄市苓雅區武廟路與心正路口遭到警方開單，違規事項為「未禮讓行人」，但他質疑，該路口沒有設置紅綠燈，「高雄警察缺業績了喔！」事後畫面也被友人轉發至臉書社團，引發不少關注。對此，警方19日晚間公布密錄畫面，並指網友疑有刻意模糊誤導之嫌，「員警發現違規情事，依法告發取締，並無違誤。」

一名網友在臉書社團「高雄大小事」發文分享畫面，有民眾18日在高雄市苓雅區武廟路與心正路口，因未禮讓行人遭到警方開單，直呼「高雄警察缺業績了喔！這是沒有紅綠燈的路口，距離行人未超過3公尺，視同未禮讓行人！朋友給的照片，請高雄冰友（朋友）們大家小心荷包縮水喔！」

▲有網友質疑警方在未設置號誌處開單，怒批「高雄警察缺業績了喔！」（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

對此，開單的黃姓員警也在臉書發文回應，去年12月行人一家四口遭酒駕撞擊導致家庭支離破碎畫面對他而言是非常震驚的，除了可惡的酒駕犯之外，他認為無人停讓走在行穿線上的行人，導致行人一直在路口內無法前行，亦是造成此嚴重車禍的原因之一，「因此本人自去年起便有加強取締未讓行人之力度，藉以教育違規人應遵守停讓行人之規定。」

黃姓員警指出，本案該違規人行駛於武廟路上，確實有未停讓已站立在行穿線上過馬路之行人，原PO刻意擷取之行向並非事實，該路口無號誌來保護行人，駕駛人行經該類型路口更應該先減速慢行，停讓行穿線上行人先行後始能通過，「大家都會有走路過馬路的時候，誰都不願憾事的發生。」

▲開單員警發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

苓雅警分局19日公布員警執勤密錄畫面，強調該路口雖無號誌，但設有行人穿越道（斑馬線），該則貼文僅張貼心正路一側未劃設斑馬線照片，而忽略其違規路段（武廟路）有劃設行人穿越道的事實，疑有刻意模糊誤導之嫌，實屬不當。

苓雅分局指出，本案員警發現違規情事，依法告發取締，並無違誤，本分局全力支持力挺同仁依法執勤、勇於執法，並作為同仁嚴正執法後盾。另外也呼籲用路人應遵守交通規則，同時也將於轄內各路段加強交通稽查，針對各類惡性交通違規行為予以取締告發，以維護市民交通安全。

▲員警執勤密錄畫面。（圖／警方提供）

依據道路交通安全規則第103條駕駛人行經行人穿越道均應減速慢行，且應暫停讓行人先行；另道路交通管理處罰條例第44條第2項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200以上3600元以下罰鍰。

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