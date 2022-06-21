交管工遭酒駕撞死！同行曝辛酸「用生命賺錢」　淚嘆：請體諒我們

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名方姓交管工人21日凌晨遭到29歲女子林筱路酒駕撞死，家屬得知消息後，當場崩潰痛哭，其哥哥更是憤怒表示，「酒駕真的是社會的毒瘤」，並希望政府能還家屬一個公道。對此，一名同是鋪柏油工人忍不住發文表示，「我們是用生命換來的錢，而不是你們講的那麼輕鬆，如果那一天遇到哪裡在做馬路，體諒一下我們。」

▲竹圍一名交管工人遭到女駕撞死。（圖／網友提供）

據悉，遭撞斃的方男獨自租屋在新北市三重區，沒有結婚生小孩，原本在餐廳擔任廚師，因新冠肺炎疫情爆發後失業，一直找不到正職工作，只能做臨時工過活；21日凌晨2時許，方男穿著反光背心，在淡水區民權路鋪設柏油路工程中負責交通指揮工作，怎料竟遭酒駕的林女奪命。方男的哥哥、姐姐今接獲死訊趕到地檢署時，一度泣不成聲，痛批林女如此行為、態度令人難以接受，「酒駕真的是社會的毒瘤！」

▲肇事女子事後遭移送法辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，一名同是鋪柏油的工人忍不住在臉書上闡述工作的辛苦。原PO表示，「真心覺得我們做這行業真的很辛苦」，而辛苦之外，卻老是被人嫌髒嫌臭，甚至還會無緣無故被車撞，「我們根本是用生命在做馬路的，而有些民眾只覺得我們很吵很臭很臟很爛...等」。

原PO表示，若不是有這麼漂亮的馬路，民眾也無法在路上行駛，「我們工作的時間你們在休息，你們在工作的時候我們也不一定休息」，而當他們在外風吹日曬時，不少人是在公司吹著冷氣。

原PO文末提到，他們是用生命在賺錢，而不是大家所講得如此輕鬆，「如果哪一天遇到哪裡在做馬路，體諒一下我們，不讓你過是怕你受傷怕你跌倒，而不是故意不讓你過，一切都是維護民眾的安全」，最後不忘hashtag「#酒駕該死」。

▲交管工人遭酒駕撞死，同行發文曝辛酸。（圖／翻攝臉書細說淡水）

貼文一出，引發不少民眾熱議，並且紛紛留言謝謝他們的辛勞，「真的辛苦了，謝謝你們的付出」、「一時的不便就是為了日後的方便，真的需要更對同理心包容看待公共工程的事務！辛苦了！」。另外也有不少網友譴責酒駕，「死的怎麼不是酒駕，死的應該是酒駕」、「酒駕真的很該死」、「真的支持酒駕唯一死刑」。