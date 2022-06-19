夜市買熱狗「要等1.5小時」！貼文曝光在地人狂推：便宜又大支

▲夜市熱狗等1.5小時。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

台灣有各地有許多夜市，販售的在地小吃令人愛不釋手。一名網友到某間夜市逛街，看到了熱狗攤販，沒想到買熱狗還要「先登記付錢」，後續要再等1.5個小時才能拿，感到相當不可思議。對此，也有在地人揭露，這間的確是超好吃熱狗，從小吃到大。

這名網友在「爆廢公社」分享，他到某夜市逛街，意外發現一間熱狗攤大排長龍，好奇上前詢問，才知道買熱狗要先「登記付錢」，再等1.5個小時才能拿到，不禁直呼「這熱狗一定有他厲害的地方，大開眼界了」。

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依據照片畫面，這間熱狗攤攤位不大，招牌也只有小小一面，周圍卻有許多民眾排隊等候，看起來人氣相當不錯。

眾人看完超人氣熱狗攤的照片，在下方留言回應，「老闆的熱狗一定很厲害」、「只有你是客人，其他都是工讀生」、「傳統口味的熱狗，願意排一個小時以上的人驚訝多」、「這家人都超級超級多，但是我沒排隊吃過」、「昨天就訂了，現在還沒拿到」、「有的人真的是超愛排隊。」

不過，也有在地人表示，該處是台中龍井的自強夜市，這間熱狗攤也已經開了許久，以前想買的時候就需要排隊，現在更不用說，「這熱狗好吃又便宜又大支，以前買就要排一下了」、「龍井自強夜市！還有看過隱藏版加厚版麵衣，炸完像放大版棒棒腿」、「是台中龍井星期六才有的『自強夜市』！裡面超多好吃的」、「這家熱狗很好吃……無敵。」

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