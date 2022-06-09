　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解封在即逛起來！全台夜市18273攤大車拚　美食最多和最大這裡

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲觀光夜市多次榮登全台夜市票選第一名。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

炎炎夏日，逛夜市是許多人的首選行程，全台夜市數百家，人們走進夜市不僅挖掘美食、還能採買小玩意兒、打彈珠套圈圈，如同各地限定版的夜間遊樂場，也成為觀光客到各縣市必踩線打卡點。但你知道，全台含金量最高的夜市是哪一場？美食最多的夜市你去過嗎？解封在即，《ETtoday新聞雲》帶你重溫全台各地夜市「有梗」之處！

在疫情前，各夜市百家爭鳴，攤攤都有自己的生存密碼，從懷舊美食、創新飲品到異國料理都有。經濟部統計，全台列管夜市共有171家，總計有1萬8273攤。歷史最悠久的夜市基隆市仁愛區仁三路廟口夜市，位於基隆市仁三路(愛三路至愛四路之間)，據當地耆老的記錄，廟口小吃的歷史可追溯到日治時代末期。當時奠濟宮香火鼎盛，隨著眾多香客而來的流動攤販，發展至目前列管攤共64攤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆廟口夜市。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲基隆廟口夜市是全台歷史最悠久夜市。（圖／資料照片）

疫情期間，基隆廟口夜市還入選國際時尚雜誌Tatler在2021年選出「世界20大名市集」，是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市等並列。

位於逢甲大學旁的逢甲觀光夜市，則多次榮登全台夜市票選第一名。在疫情之前，根據經濟部統計，2018年台中逢甲夜市含金量為全台之冠，繳稅金額達9344.8萬元。逢甲夜市消費者愛多樣化、敢嘗鮮，海納各式美食，從巨無霸雞排、創意串燒、炒麵麵包，不少小攤在此一炮而紅，開設店面甚至成為餐飲集團，更曾有花蓮餐飲業者繞過半個台灣到逢甲開店，因為餐飲業當時盛行「只要店在逢甲開得起來、撐得住，那你就成功一半！」

▲解封在即逛起來，全台夜市比一比「美食最多在北部、最大夜市在東部」。（圖／記者游瓊華製表）

▲全台夜市比一比「美食最多在北部、最大夜市在東部」。（圖／記者游瓊華製表）

最受歡迎的夜市是逢甲，但最多美食獲得國際認證的夜市在北部。米其林於2020、2021必比登推介中，將台北南機場夜市、寧夏夜市、饒河夜市、公館夜市、華美街夜市、臨江街夜市、延三夜市、士林夜市等8處觀光夜市共23家美食列入推介當中。（如表）

▲苗栗縣苑裡鎮則有每年限定的一日夜市，每年當地農曆7月29日都會辦普度，攤商進駐吸引大批遊客，也被稱為「鬼門關大夜市」。（圖／TNT Fly 天際空中攝影有限公司 授權提供）

▲苗栗縣苑裡鎮則有每年限定的一日夜市，每年當地農曆7月29日都會辦普度，攤商進駐吸引大批遊客，也被稱為「鬼門關大夜市」。（圖／TNT Fly 天際空中攝影有限公司 授權提供）

不同逢甲、饒河夜市天天開攤，苗栗縣苑裡鎮則有每年限定的一日夜市。每年當地農曆7月29日都會辦普度，也被稱為「鬼門關大夜市」，大批攤販就會進駐苑裡市場周邊，吸引大批外地遊客前來朝聖，擠爆苑裡，甚至連警方都要出動管制車輛進入。

▲▼東大門夜市因防疫措施採總量管制，春節期間進出人次也近9萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲東大門夜市占地約9公頃，是經濟部列管最大集合型夜市。（圖／資料照片）

不只西部，東台灣夜市也很受青睞。經濟部列管中，全台最大夜市為花蓮縣東大門攤販集中區，於2015年7月盛大開幕，占地約9公頃，包括「福町夜市」、「原住民一條街」、「各省一條街」、「自強夜市」等4區域，合計約400個攤位。以108年本部辧理擴大秋冬國民旅遊獎助計畫促進夜市消費方案為例，為期半年，東大門夜市就回收68萬1900張夜市抵用券，以每張價值50元計算，金額共3409萬5000元，是回收夜市抵用券數量最多夜市。

▲解封在即逛起來，全台夜市比一比「美食最多在北部、最大夜市在東部」。（圖／記者游瓊華製表）

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
台南街頭轟35槍　主嫌「瘋狗斌」攜女友躲台中摩鐵被逮了
新冠確診死亡553人遭排除！　指揮中心曝原因
重機不忍了！　號召「高速公路乖寶寶」上國道抗議
快訊／街口投信基金狠削9000萬　檢調2度搜索約談前董座
楊冪涉金融詐騙「被管制拘捕」　以為假簡訊開嗆…一查震驚了
韓國酒駕撞死女留學生判8年　曾以琳父母悲痛回應了
全聯小編超神！一句話「破16都市傳說」　網膜拜：無法反駁
泡麵過期還能吃？日廠商解惑「7大問題」 答案超意外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

基隆+983！6歲以下增59人確診　專責病床空床率31.8%

台東+792！新增2養護機構群聚　饒慶鈴籲持續做好防疫規範

金門首場賽車！「國民岳父」廖老大跨海參賽：全家一起來

新冠確診死亡553人遭排除　周志浩：多數案例醫師第一時間認不相關

屏東5至17歲學生疫苗施打率近9成3　高中以下6／13起恢復實體上課

不斷更新／全台校園復課懶人包！屏東：高中以下13日恢復實體課

感謝辛勞醫護施打疫苗　城市科大師生致贈手作烘焙點心

金門國小6／13恢復到校上課！幼兒園仍停至期末

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成　遠距教學延長一周

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

基隆+983！6歲以下增59人確診　專責病床空床率31.8%

台東+792！新增2養護機構群聚　饒慶鈴籲持續做好防疫規範

金門首場賽車！「國民岳父」廖老大跨海參賽：全家一起來

新冠確診死亡553人遭排除　周志浩：多數案例醫師第一時間認不相關

屏東5至17歲學生疫苗施打率近9成3　高中以下6／13起恢復實體上課

不斷更新／全台校園復課懶人包！屏東：高中以下13日恢復實體課

感謝辛勞醫護施打疫苗　城市科大師生致贈手作烘焙點心

金門國小6／13恢復到校上課！幼兒園仍停至期末

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成　遠距教學延長一周

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

網購電鍋竟跟「1本書一樣輕」　他以為是詐騙！網卻羨煞：是隱藏版

獨攀女桃山遇難爆誰來救援喬不攏　熱心協作「抬屍400m」成關鍵

美研究：這類人出現「長新冠」可能性高4倍　建議定期測血糖

先探／多頭捍衛戰士　股東會＆除息旺季引擎轉熱！

江媽炒房團又犯案！同1家銀行踩雷2次　累計金額超過4億　

連水都沒了！俄軍物資耗盡「穿著冬裝打仗」　士兵想靠假結婚逃走

直播主被爆低調「年賺9億」！30萬粉網紅夫妻曖昧回應

屏東特有植物　禁山保安林「疣柄魔芋」回娘家

歸仁街頭槍案主嫌「瘋狗斌」台中摩鐵落網！　4嫌到案警方偵訊中

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

天選之妹「生理期突確診」　一票人驚：真的欸

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

他嘆台灣水果變難吃　「1原因」全場爆有感

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

不斷更新／全台校園遠距or復課懶人包

即／台中市高中以下遠距延長到17日

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

本土+72921例　3縣市病例數破萬！

快訊／青少年第二死！17歲男確診到死亡僅2天

更多熱門

相關新聞

逛夜市自己帶餐具　台東環保局3日設租借站宣導

逛夜市自己帶餐具　台東環保局3日設租借站宣導

為鼓勵民眾培養逛夜市做好資源回收及自備環保餐具的好習慣，台東縣環境保護局將於明(3)日下午5點在台東觀光夜市設置夜市減塑宣導攤位及環保餐具租借站，歡迎民眾自備環保餐具或租借環保餐具逛環保夜市，活動當日自備環保餐具至宣導攤位者，即可以兌換TTPush金幣或宣導品。

東海5/16起全校遠距教學　中興逢甲實體線上並行

東海5/16起全校遠距教學　中興逢甲實體線上並行

北漂女返高雄過母親節　逛夜市偷衣物當場被逮

北漂女返高雄過母親節　逛夜市偷衣物當場被逮

通化商圈43間店面待租　青島豆漿原址重生成「饕客曙光」

通化商圈43間店面待租　青島豆漿原址重生成「饕客曙光」

逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東服軟降租

逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東服軟降租

關鍵字：

夜市逢甲饒河東大門廟口

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面