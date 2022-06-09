解封在即逛起來！全台夜市18273攤大車拚　美食最多和最大這裡

▲逢甲觀光夜市多次榮登全台夜市票選第一名。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

炎炎夏日，逛夜市是許多人的首選行程，全台夜市數百家，人們走進夜市不僅挖掘美食、還能採買小玩意兒、打彈珠套圈圈，如同各地限定版的夜間遊樂場，也成為觀光客到各縣市必踩線打卡點。但你知道，全台含金量最高的夜市是哪一場？美食最多的夜市你去過嗎？解封在即，《ETtoday新聞雲》帶你重溫全台各地夜市「有梗」之處！

在疫情前，各夜市百家爭鳴，攤攤都有自己的生存密碼，從懷舊美食、創新飲品到異國料理都有。經濟部統計，全台列管夜市共有171家，總計有1萬8273攤。歷史最悠久的夜市基隆市仁愛區仁三路廟口夜市，位於基隆市仁三路(愛三路至愛四路之間)，據當地耆老的記錄，廟口小吃的歷史可追溯到日治時代末期。當時奠濟宮香火鼎盛，隨著眾多香客而來的流動攤販，發展至目前列管攤共64攤。

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▲基隆廟口夜市是全台歷史最悠久夜市。（圖／資料照片）



疫情期間，基隆廟口夜市還入選國際時尚雜誌Tatler在2021年選出「世界20大名市集」，是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市等並列。

位於逢甲大學旁的逢甲觀光夜市，則多次榮登全台夜市票選第一名。在疫情之前，根據經濟部統計，2018年台中逢甲夜市含金量為全台之冠，繳稅金額達9344.8萬元。逢甲夜市消費者愛多樣化、敢嘗鮮，海納各式美食，從巨無霸雞排、創意串燒、炒麵麵包，不少小攤在此一炮而紅，開設店面甚至成為餐飲集團，更曾有花蓮餐飲業者繞過半個台灣到逢甲開店，因為餐飲業當時盛行「只要店在逢甲開得起來、撐得住，那你就成功一半！」

▲全台夜市比一比「美食最多在北部、最大夜市在東部」。（圖／記者游瓊華製表）



最受歡迎的夜市是逢甲，但最多美食獲得國際認證的夜市在北部。米其林於2020、2021必比登推介中，將台北南機場夜市、寧夏夜市、饒河夜市、公館夜市、華美街夜市、臨江街夜市、延三夜市、士林夜市等8處觀光夜市共23家美食列入推介當中。（如表）

▲苗栗縣苑裡鎮則有每年限定的一日夜市，每年當地農曆7月29日都會辦普度，攤商進駐吸引大批遊客，也被稱為「鬼門關大夜市」。（圖／TNT Fly 天際空中攝影有限公司 授權提供）

不同逢甲、饒河夜市天天開攤，苗栗縣苑裡鎮則有每年限定的一日夜市。每年當地農曆7月29日都會辦普度，也被稱為「鬼門關大夜市」，大批攤販就會進駐苑裡市場周邊，吸引大批外地遊客前來朝聖，擠爆苑裡，甚至連警方都要出動管制車輛進入。

▲東大門夜市占地約9公頃，是經濟部列管最大集合型夜市。（圖／資料照片）



不只西部，東台灣夜市也很受青睞。經濟部列管中，全台最大夜市為花蓮縣東大門攤販集中區，於2015年7月盛大開幕，占地約9公頃，包括「福町夜市」、「原住民一條街」、「各省一條街」、「自強夜市」等4區域，合計約400個攤位。以108年本部辧理擴大秋冬國民旅遊獎助計畫促進夜市消費方案為例，為期半年，東大門夜市就回收68萬1900張夜市抵用券，以每張價值50元計算，金額共3409萬5000元，是回收夜市抵用券數量最多夜市。