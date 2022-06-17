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銅板快閃夠購go新永華夜市首發　黃偉哲發送50元抵用券提高買氣

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府因應疫情衝擊，啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，連續近百場促銷活動自6月11日開始起跑，現已在台南傳統市場連續舉辦8場快閃活動，現場吸引消費者嘗鮮搶好康，為緊張的疫情帶動輕鬆與熱絡的消費買氣。

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲16晚上也出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，於安平區新永華夜市，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，也開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市長黃偉哲十分關心這波疫情給經濟帶來的嚴峻考驗，特別重視市場、夜市的促銷振興，16日晚上特地到新永華夜市發送快閃夜市券，鼓勵民眾做好防疫，安心逛夜市，享受夜市提供的各種美食小吃及百貨娛樂，實為台南人晚上的小確幸。市場夜市銅板快閃夠購go活動，將推出近百場不同場域的快閃活動，每處限定面額50元市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，期待提升整體買氣，創造疫情新經濟。

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，夜市是台灣特有的文化，也是台南許多好朋友及外地觀光客大家都喜歡逛的地方，期盼藉著夜市券結合快閃活動促銷，能夠進一步帶動大家消費意願，一起來去逛夜市。

▲台南市長黃偉哲出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，十分開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，市場夜市券預期發送2萬張，若算上每人消費額200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。市場處將不間斷地透過多元促銷，帶動消費者參與感，更重要的是在提供安心採買環境之際，振興攤商朋友的生意，歡迎消費者與觀光客，在台南體驗不同市場、夜市的特色。

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