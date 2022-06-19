　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

柯文哲台南拉抬民眾黨選情　聖母廟參拜祈福

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，19日到台南安南區議員參選人陳詩薇得服務處，透過與民眾面對面，了解台南在地的文化和在地的需求。

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯文哲與每一位民眾黨提名的參選人，深入討論各個選區訴求並給予建議及協助，勉厲大家務必用心服務，憑良心做事，尋求地方民眾支持。

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年底九合一大選，相較於2020年民眾黨當初的選舉策略，這次民眾黨目標是深耕地方，積極尋求各地方支持，希望能在年底的縣市首長選舉繳出漂亮的成績單，給支持的選民一個更好的交代。

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

之後主席柯文哲將配合黨內全台大眾走活動，加強民眾黨的支持度以及議題的能見度，以柯市長的高支持度拉抬年底選情。

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯文哲並率領團隊前往位在台南市安南區的正統鹿耳門聖母廟禮香參拜，受到廟方熱情歡迎；柯文哲並依循傳統儀式，獻花、獻果、獻財帛，祈請天上聖母鹿耳門媽、正統鹿耳門聖母廟的列位尊神護佑加持，祈求國泰民安、風調雨順、台北市政平安，民眾黨黨務興隆。

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖母廟廟方也送上台南傳統特色伴手禮，限定款「鹿耳門媽椪餅」、「聖母廟平安綠豆糕」，希望用媽祖的祝福來保庇大家平安健康！柯文哲並親切地與民眾互動，簽名、合影，柯文哲人氣紅不讓！

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
講師愛上銀行女主管　高檔飯店開房狂啪啪！綠光夫索賠600萬
別再叫人胖子！死亡風險暴增60%　「體重羞辱」恐釀4後果
46少女裸體陪葬…2千年後頭骨長「綠色水晶」　專家揭古墓秘密
比基尼妹子脫了！男人偷拍又搭訕　觀察影片揭「超真實反應」
女星胃癌末期「被提安樂死」嚇壞！　最新病況曝
流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青埔婦和老公吵架失足落水　網專業：沒有蓋臉應是活著

獨／男攀八仙山跌倒手骨折　救難人員馳援摸黑下山

柯文哲台南拉抬民眾黨選情　聖母廟參拜祈福

行動式福利車取代文康休閒服務車　嘉義縣長照力道再加碼

嘉義縣「縣長獎」頒獎典禮　高國中小247學生獲殊榮

彰化首座寵物公園落腳員林　全縣11萬隻毛孩和飼主喜獲同樂空間

嘉義縣第4劑下周輪民雄、大林　快篩陽全縣院所診斷用藥一條龍

嘉義市「生生用平板」導入知名電腦品牌　積極推動數位學習

免報名！　桃園石門水庫熱氣球歡迎小朋友收球體驗

嘉義市教保員甄選　89人到考錄取19人

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

納豆睡前叫錯女友「泡泡、花花」　依依笑嘆：全是酒店小姐XD

桃園青埔婦和老公吵架失足落水　網專業：沒有蓋臉應是活著

獨／男攀八仙山跌倒手骨折　救難人員馳援摸黑下山

柯文哲台南拉抬民眾黨選情　聖母廟參拜祈福

行動式福利車取代文康休閒服務車　嘉義縣長照力道再加碼

嘉義縣「縣長獎」頒獎典禮　高國中小247學生獲殊榮

彰化首座寵物公園落腳員林　全縣11萬隻毛孩和飼主喜獲同樂空間

嘉義縣第4劑下周輪民雄、大林　快篩陽全縣院所診斷用藥一條龍

嘉義市「生生用平板」導入知名電腦品牌　積極推動數位學習

免報名！　桃園石門水庫熱氣球歡迎小朋友收球體驗

嘉義市教保員甄選　89人到考錄取19人

范米特不要玩土！裁判警告換一顆球　曾總注意「偷吃步」

Ashly藏肚遭疑假懷孕氣炸！　「還說試管嬰是地獄來的」開嗆酸民

快訊／桃園雙屍命案　泰國警方再逮1嫌犯　第3名嫌仍在逃

戴資穎出手靈活「猝不及防」　王祉怡：期待下次交手全力衝擊她

許基宏跑壘撞到膝蓋　助總賽後回報傷勢

孫德榮認拍這部片「惹火羅志祥」！　被愛徒質問：為什麼要這樣？

主張建金夏大橋挨批「吳三桂」　柯文哲：也可以看成反攻大陸路線

6局吞K「火氣上來」　陳俊秀慶幸忍住了

別再叫人胖子！「體重羞辱」恐釀4後果　死亡風險暴增60%

3壞球擺短棒？狂威：我真的不喜歡　曾總笑說：還好啦

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

地方熱門新聞

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

女車主霸佔道路擋台電施工　網推薦絕招

即／高雄楠梓1874戶停電　網哀號「快熱死」

重慶辣子雞、油燜鮮蝦　道地川菜雲林飄香

2022桃園熱氣球現人車潮　市府籲搭接駁車

林智堅參選桃市長　張善政：沒感覺

嘉義縣第4劑　下周輪民雄、大林

彰化85歲阿嬤失蹤　今在彰濱海域尋獲遺體

鳥嘴潭附近大量魚群暴斃　汙染源可能是這兩處

一起簽梁！盧秀燕邀市民見證國際會展中心百年基業

彰化民眾解隔11天快篩還是陽　衛生局：傳染力不大

男攀八仙山跌倒骨折　救難人員馳援

台南七股大塭寮排水疑遭人偷倒廢油

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

更多熱門

相關新聞

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，民進黨立委林俊憲批評，金廈之間的往來早在20年前就很密切，水路就能完成的事情，為何還需要冒著風險為解放軍開路，既然柯文哲早就宣示要選總統，「敢不敢列在自己的選舉公報上」。

PTT刪光柯文哲金門建橋新聞　網：不要妄議

PTT刪光柯文哲金門建橋新聞　網：不要妄議

台南確診+5085名

台南確診+5085名

台南七股大塭寮排水疑遭人偷倒廢油

台南七股大塭寮排水疑遭人偷倒廢油

黃珊珊帶民眾黨「小雞」跑行程　蔣萬安批：市府應該保持中立

黃珊珊帶民眾黨「小雞」跑行程　蔣萬安批：市府應該保持中立

關鍵字：

柯文哲台南拉抬民眾黨選情聖母廟參拜

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去　親手幫他闔上雙眼

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

快訊／今增172死！本土+50561

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！約會照瘋傳

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面