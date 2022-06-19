柯文哲台南拉抬民眾黨選情　聖母廟參拜祈福

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，到台南為該黨議員參選人加油打氣，並前往正統鹿耳門聖母廟禮香參拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，偕同黨立委蔡壁如，19日到台南安南區議員參選人陳詩薇得服務處，透過與民眾面對面，了解台南在地的文化和在地的需求。

柯文哲與每一位民眾黨提名的參選人，深入討論各個選區訴求並給予建議及協助，勉厲大家務必用心服務，憑良心做事，尋求地方民眾支持。

2022年底九合一大選，相較於2020年民眾黨當初的選舉策略，這次民眾黨目標是深耕地方，積極尋求各地方支持，希望能在年底的縣市首長選舉繳出漂亮的成績單，給支持的選民一個更好的交代。

之後主席柯文哲將配合黨內全台大眾走活動，加強民眾黨的支持度以及議題的能見度，以柯市長的高支持度拉抬年底選情。

柯文哲並率領團隊前往位在台南市安南區的正統鹿耳門聖母廟禮香參拜，受到廟方熱情歡迎；柯文哲並依循傳統儀式，獻花、獻果、獻財帛，祈請天上聖母鹿耳門媽、正統鹿耳門聖母廟的列位尊神護佑加持，祈求國泰民安、風調雨順、台北市政平安，民眾黨黨務興隆。

聖母廟廟方也送上台南傳統特色伴手禮，限定款「鹿耳門媽椪餅」、「聖母廟平安綠豆糕」，希望用媽祖的祝福來保庇大家平安健康！柯文哲並親切地與民眾互動，簽名、合影，柯文哲人氣紅不讓！