林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席金門縣黨部開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，民進黨立委林俊憲批評，金廈之間的往來早在20年前就很密切，水路就能完成的事情，為何還需要冒著風險為解放軍開路，既然柯文哲早就宣示要選總統，「敢不敢列在自己的選舉公報上」。

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

林俊憲晚間在臉書指出，柯文哲參加台灣民眾黨金門黨部開幕典禮時，拋出「修建金廈大橋」的構想，甚至還補充在金門蓋醫院，讓廈門人過來看醫生的想法，可見並非脫口而出，而是仔細思考過，早已有這樣的構想。

林俊憲質疑，金廈之間如果要修橋，工程上完全沒有問題，那是什麼原因阻礙了兩地之間的公路連通，路上隨便問個小學生都知道。再者，柯文哲是不是沒有聽過「小三通」這個東西，金廈之間的往來，早在20年前就很密切，水路就能完成的事情，為何還需要冒著風險為解放軍開路。

林俊憲再指，柯文哲講完這句話後，又補充說自己知道會有很多問題，引起的爭議想必他也非常清楚，柯文哲應該是又犯了「聲量病」，總喜歡提一些語不驚人死不休的想法來搏版面，從頭到尾不是真正為地方的福祉和安全考慮，而是考慮自己能獲得多少關注。

林俊憲認為，既然柯文哲早就宣示要選總統，那麼針對這個提議，他只需要回答兩個問題就好：修建金廈大橋是不是你的正式政見？是的話，敢不敢列在自己的選舉公報上？也不需要多說什麼，讓民眾來評判這個想法能不能獲得支持，就能知道到底是為搏版面亂講話還是真心的了。