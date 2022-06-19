徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

▲王浩宇臉書PO文指出，鄭寶清委員是個樸實真誠的人（圖／擷取自王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨徵召新竹市長林智堅參選2022桃園市長，黨內擬參選市長的鄭運鵬、黃適卓紛紛表態支持，唯獨鄭寶清認為「落跑市長」不宜，引發熱議！前桃園市議員王浩宇對於這兩天，網路批抨鄭寶清的留言，今日於臉書呼籲「停止黨內的消耗與內鬥、停止對黨內前輩的攻擊，因為勝選需要所有力量」。王浩宇的發文引發多數網友紛紛按讚！

王浩宇臉書PO文指出，鄭寶清委員是個樸實真誠的人。位居高位、很有成績，有人會說他有點高傲，但高傲的背後是過去拿得出來的政績，而真正的他，私底下勤勞樸實。曾經好幾次，看到他一個人默默排隊買小吃。

王浩宇回想，他被罷免的隔天，一個人在台東的海邊吹海風，寶清委員打電話給他，安慰就是半個小時，問他有沒有什麼需要。「要選市長的他，這時候應該躲開才是，但他就是那麼真誠、直接，讓我感到非常溫暖，到現在還很感謝。」

至於，民進黨為何不提名他？王浩宇說：不是他不好，是桃園的選票結構使然。鄭寶清非常勤勞，跟文燦市長一樣耕耘基層，但現實是桃園的移入人口多、年輕人口多，勝選的關鍵是年輕的選票。張善政不是羅智強，寶清委員剛好就在20-39歲這塊太弱，如果真的出線，那民進黨要勝選的機率不高，桃園很有可能被張善政拿去。

網友留言：「鄭寶清對桃園也有理想抱負想實現，現實就是贏面較小？林智堅若順利當選一定和鄭寶清合作一起讓桃園更好。」、「不要小看張善政，他是很強的對手。」、「鄭寶清讓連年虧損的台鹽大放異彩，令人印象深刻，能力強又不會恃才傲物，非常難得，但選舉首先就是要獲得民眾青睞，主觀的成分很大…」、「之前看到台鹽的進步、對鄭寶清的印象非常好，但說真的，林智堅在新竹表現很優秀，桃園還是需要年輕的有經驗的市長」、「建議可以先去抽個眼袋，相信可以增加一些年輕人的選票」。