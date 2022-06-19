　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

▲徵召林智堅戰桃園「他」有意見！王浩宇籲停止內鬥被讚爆！

▲王浩宇臉書PO文指出，鄭寶清委員是個樸實真誠的人（圖／擷取自王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨徵召新竹市長林智堅參選2022桃園市長，黨內擬參選市長的鄭運鵬、黃適卓紛紛表態支持，唯獨鄭寶清認為「落跑市長」不宜，引發熱議！前桃園市議員王浩宇對於這兩天，網路批抨鄭寶清的留言，今日於臉書呼籲「停止黨內的消耗與內鬥、停止對黨內前輩的攻擊，因為勝選需要所有力量」。王浩宇的發文引發多數網友紛紛按讚！

▲徵召林智堅戰桃園「他」有意見！王浩宇籲停止內鬥被讚爆！

王浩宇臉書PO文指出，鄭寶清委員是個樸實真誠的人。位居高位、很有成績，有人會說他有點高傲，但高傲的背後是過去拿得出來的政績，而真正的他，私底下勤勞樸實。曾經好幾次，看到他一個人默默排隊買小吃。

王浩宇回想，他被罷免的隔天，一個人在台東的海邊吹海風，寶清委員打電話給他，安慰就是半個小時，問他有沒有什麼需要。「要選市長的他，這時候應該躲開才是，但他就是那麼真誠、直接，讓我感到非常溫暖，到現在還很感謝。」

至於，民進黨為何不提名他？王浩宇說：不是他不好，是桃園的選票結構使然。鄭寶清非常勤勞，跟文燦市長一樣耕耘基層，但現實是桃園的移入人口多、年輕人口多，勝選的關鍵是年輕的選票。張善政不是羅智強，寶清委員剛好就在20-39歲這塊太弱，如果真的出線，那民進黨要勝選的機率不高，桃園很有可能被張善政拿去。

▲徵召林智堅戰桃園「他」有意見！王浩宇籲停止內鬥被讚爆！

網友留言：「鄭寶清對桃園也有理想抱負想實現，現實就是贏面較小？林智堅若順利當選一定和鄭寶清合作一起讓桃園更好。」、「不要小看張善政，他是很強的對手。」、「鄭寶清讓連年虧損的台鹽大放異彩，令人印象深刻，能力強又不會恃才傲物，非常難得，但選舉首先就是要獲得民眾青睞，主觀的成分很大…」、「之前看到台鹽的進步、對鄭寶清的印象非常好，但說真的，林智堅在新竹表現很優秀，桃園還是需要年輕的有經驗的市長」、「建議可以先去抽個眼袋，相信可以增加一些年輕人的選票」。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救
賈靜雯慶大女兒17歲　曬「梧桐妹vs.咘咘」對比照驚呆
快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援
獨／他在好樂迪「爽灌威士忌」後大吐　下秒被噎死
股票玩到「賠一棟房」夫妻窩回娘家！她接1通電話崩潰
BY2妹Yumi演唱會突暴哭！　姊姊心疼
日政壇大老當場「撫摸美女候選人胸部」！畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

10架共機侵擾我國西南空域　遭空軍廣播驅離、防空飛彈追監

侯友宜代恩恩爸宣布兒子死訊？　張志豪：應公開道歉別撇清責任

打破黃珊珊拔樁傳言　陳永德「合體蔣萬安」：唯一支持

黃珊珊帶民眾黨「小雞」跑行程　蔣萬安批：市府應該保持中立

台灣基進酸柯文哲「改變成真從未發生」　街頭掛看板宣示台北不缺席

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

10架共機侵擾我國西南空域　遭空軍廣播驅離、防空飛彈追監

侯友宜代恩恩爸宣布兒子死訊？　張志豪：應公開道歉別撇清責任

打破黃珊珊拔樁傳言　陳永德「合體蔣萬安」：唯一支持

黃珊珊帶民眾黨「小雞」跑行程　蔣萬安批：市府應該保持中立

台灣基進酸柯文哲「改變成真從未發生」　街頭掛看板宣示台北不缺席

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

宵夜店老闆見「4男打1女」出手救人！卻遭多人圍毆昏迷住院

快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救

昆山市台協會智改數轉賦能中心揭牌　啓動「燈塔工廠」計畫

唐玲胃癌末期「被提安樂死」嚇壞！　今曝好消息...醫師也欣喜

呂彥青重回先發？　助總坦言曾經考慮過

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：會遺傳　愛吃2食物味更濃

歡慶生日！hololive「鯊鯊」Gawr Gura達400萬訂閱...成Vtuber第一

「人生80分就很好了」　沒有真正幸福的完美主義者

快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援現場畫面曝

戴資穎連2天被誤判觸網無奈攤手　球迷也傻眼：小戴風度真好

政治熱門新聞

盼成兩岸紛爭緩衝　柯文哲主張建金廈大橋

恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜回應了

2024選總統？　郭台銘親自回應了

民進黨22縣市長提名佈局一次看！林智堅選桃園、羅致政傳戰新北

張善政「不攻擊」林智堅：有綠營好友告訴我皮繃緊

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

不斷更新／藍綠全台22縣市佈局總整理

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹　「延續綠色執政」

藍委批政府心中只有選舉：應該學我們哀悼

央行升息半碼　學貸、紓困貸款全額補貼

柯文哲主建興建金廈大橋　綠委：引狼入室

快訊／民進黨正式徵召蔡適應選基隆市長

曝林智堅空降有「死門」　在地議員轟：把桃園當塑膠？

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬歡迎林智堅轉戰桃園　「100％祝福」盼組再進步鐵三角

鄭運鵬歡迎林智堅轉戰桃園　「100％祝福」盼組再進步鐵三角

民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，中執會下週三（22日）將處理提名。一度被視為市長潛在人選的立委鄭運鵬表示，林智堅會得到其團隊100％的祝福與協助，盼與桃園市長鄭文燦、林智堅合作成為「桃園再進步鐵三角」；不過，有意爭取提名的前立委鄭寶清、彭紹瑾紛紛表達不滿，批評無法認同林「空降」。

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

幕後／蔡英文出手！林智堅選桃園勢在必行　鄭宏輝拼立委仍有考驗

幕後／蔡英文出手！林智堅選桃園勢在必行　鄭宏輝拼立委仍有考驗

鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6/22提名

鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6/22提名

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

關鍵字：

徵召林智堅鄭寶清王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去　親手幫他闔上雙眼

快訊／今增172死！本土+50561

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！約會照瘋傳

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

即／台3線三灣路段16歲騎士過彎撞對向車不治

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面