幕後／蔡英文出手！林智堅選桃園勢在必行　鄭宏輝拼立委仍有考驗

▲新竹市長林智堅（左）、總統蔡英文（中）、行政院政務顧問鄭宏輝（右）。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自鄭宏輝臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局年底九合一選舉，黨政高層屬意由新竹市長林智堅轉戰桃園，週三由秘書長林錫耀出手「勸退」有意競爭者前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等3人，立委鄭運鵬則稱「自己不能因提名被消耗」，瀟灑退出戰局；在新竹市方面，與林智堅同為黨團總召柯建銘子弟兵的行政院顧問鄭宏輝在蔡英文協調下，表態願意「團結」尊重黨的佈局，讓竹市柯家班內鬨危機有望化解。

據了解，民進黨選舉對策委員會將在本週六（18日）再度碰頭，外界高度關注，屆時桃園市、新竹市提名將進入具體佈局，可望徵召林智堅轉戰桃園市長、新竹市副市長沈慧虹接棒新竹市長，並在下週三（22日）正式提名。以中選會通過11月26日舉行九合一選舉的時程推估，林智堅只要在7月25日前遷戶籍都來得及。

鄭宏輝今天透過臉書兩度發文稱，如果最後黨提名民調最高的他，必全力以赴；如果黨基於北台灣整體佈局的考量選擇其他人選，「我也將完全尊重，盡心輔選」，同時強調自己並沒有退選。不過，此番話仍被解讀為退出新竹市選戰，讓提名更加明朗化。

而民進黨秘書長林錫耀則在受訪時間接證實，兩天前蔡英文與鄭宏輝談過話，當時柯建銘也在一起，鄭並臉書表明心志，他尊重鄭宏輝的表態，至於新竹市由誰選，一且由選對會考量決定。

然而，鄭宏輝的考驗不僅於此，儘管民進黨先前一度為了讓林智堅屬意的接班人沈慧虹參選市長，提出「選立委不選市長」方案，勸退積極表態參選的鄭宏輝，然而，在鄭宏輝對外透露願意「以黨團結與勝選為考量」之前，湧言會新竹市議員李妍慧即宣布不連任議員直攻2024立委，並交棒給市長林智堅的子弟兵楊玲宜。鄭宏輝想要「再戰立委」，恐怕還需突破初選考驗等變數。