餐廳虧損千萬「綠營金主痛罵陳時中」　王浩宇：撐不下去那就是命

▲王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠疫情衝擊民生，立法院三讀通過延長《紓困振興特別條例》，行政院也已拍板加碼345.6億補貼餐飲、航空等企業。民進黨前桃園市議員王浩宇16日透露接獲經營連鎖餐廳的綠營金主來電，由於近三個月虧損近3個月，對方劈頭就罵衛福部長陳時中，讓他非常意外。但王浩宇說：「畢竟，疫情就是個天災。如果撐不下去，那就是命，怪陳時中有用嗎？」

王浩宇16日在臉書提及，他接到一個知名連鎖餐廳老闆的電話抱怨，劈頭就罵陳時中，還說「陳時中真的他X的去...」，由於該人「深綠」且是綠營長期金主，讓他非常意外，感覺對方喝了點酒，壓力很大。

王浩宇說，該老闆在三個月內，餐廳虧損近千萬，其中五月最慘，有間幾十個座位的分店，曾有中午餐期只有一桌客人。因為業績實在淒慘，該老闆很不爽、非常不爽陳時中，覺得政府防疫最後破功了，認識那麼多年，這是第一次聽到他罵政府。

話鋒一轉，王浩宇說自己經營的店家何嘗不是如此，過去三個月每天都精算營運狀態、半夜都在失眠，虧損百萬起跳，門市、百貨空空的，整天得在網路上拜託大家買，當然也會有情緒。

王浩宇表示，這三年的疫情，大家都是摸索著前進，從指揮中心、火鍋店、燒烤店、小吃店、夥伴生活、百貨公司，大家都在持續努力；更多的廠商、老店、回憶已經消失，如果真的要怪誰，就只能怪那個從中國武漢來的Covid-19病毒了。「陳時中已經盡力了，指揮中心已經盡力了。」

王浩宇也說，「畢竟，疫情就是個天災。如果撐不下去，那就是命，怪陳時中有用嗎？」