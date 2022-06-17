【廣編】羽量手感、電力滿滿！極輕萬元防水夜拍機Xperia 10 IV開賣

圖、文／Sony Mobile提供

Sony Mobile極輕萬元防水夜拍機Xperia 10 IV，集羽量輕盈手感、全日長效續航、日系美型美色、5G全頻段支援、頂級音效技術、旗艦級防水、輕鬆攝影等消費者心嚮往之的行動體驗於一身，並在161克的輕盈機身內容納5,000mAh超大電池容量，經過評測網站GSMArena測試，Battery Test評測結果為163h，更獲GSMArena表述：「今年的電池續航時間從優秀到令人驚豔，Xperia 10 IV是真正的電池冠軍」。

Xperia 10 IV於6月17日正式在台開賣！自2022年6月17日起至2022年7月31日止，至全台Xperia 10 IV 銷售通路選購任一款Xperia 10 IV，上網完成登錄即可獲得限量「極輕潮旅包」 ，搭配羽量手感、電力滿滿的Xperia 10 IV，就是今夏出遊的最佳組合。此外，至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia 10 IV，可享2022年購機專屬VIP禮遇尊榮服務，2年手機保固服務，上網完成登錄獨家再加碼送KKBOX Hi-Fi無損音質服務首二個月免費暢聽。

於6月19日前至全台Sony Mobile行動通訊專賣店體驗Xperia 10 IV實機，不僅有專人現場介紹與解說，完成體驗及問券、加入Line好友，還可獲得Sony皮革彈片收納包一個，數量有限，送完為止。