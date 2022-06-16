台南歸仁騎到屏東佳冬迷途　阿北結束奇幻漂流

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員黃玉欣、陳冠宇協助謝姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺南謝姓阿北騎機車外出深夜未返家，家人撥打手機未接，著急求助當地警察，警方根據定位查出他在屏東縣佳冬鄉，聯絡枋寮警方協助，警方展開地毯式搜索未果，接到超商女店員來電有一阿北手機持續聲響卻未接，看起來需要協助，警方趕往了解，果是謝姓阿北，帶回派出所，聯絡家人南下帶回，讓他家人相當感激。

枋寮警分局佳冬分駐所警員黃玉欣及陳冠宇日前擔服巡邏勤務，晚間23時許接獲臺南市歸仁分局通報，請求協尋一名75歲的謝姓阿北，警方接獲通報後展開地毯式搜尋，苦無著落時接到全家超商(佳冬佳和店)店員來電，稱有名老翁於店內顯徬徨無助，且手機持續響鈴，感覺有異，警方獲報後立即趕赴超商。

警方先將他載返所休息，提供熱飲、餅乾止飢，並通知家屬至派出所；經了解，這位阿北從臺南市歸仁區騎乘機車外出，直至夜間仍未歸，家屬撥打老翁手機未接通，音訊全無，心急如焚趕緊向警方報案。

家屬表示父親因患有慢性病，長期吃藥有記憶模糊等副作用，不自覺騎乘機車從家中跨縣市至屏東縣佳冬鄉，警方隔日協助聯繫機車行將機車託運回歸仁，家屬對於員警的熱心協助感到非常暖心並頻頻致謝。

枋寮分局長黃政龍肯定佳冬所同仁主動、積極的為民服務態度，樹立警察良好形象，並呼籲若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，以備不慎迷路時，警方能儘速協助其返家。