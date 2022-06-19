她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

▲該名孕婦直呼壓力很大。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情持續，許多民眾減少外出就怕被感染。一名孕婦則被要求別出門，讓她直呼「悶到快瘋了」，因此私訊求助婦產科名醫蘇怡寧。

該孕婦私訊寫道，「醫生您好，因為疫情的關係，我家人一直要求我不要出門，我悶到快瘋了，一個月出門不到4天，也有戴口罩跟酒精消毒，我想詢問疫情孕婦完全不能出門嗎？」

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該孕婦說，「我到底要怎麼回覆她們，不要再恐嚇我了！我說我已經很小心了，她們就回那也是妳自己選在這時候的。我想表達的是我已經很小心了，為什麼還要給我這麼大的壓力。」

▼孕婦私訊蘇怡寧。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

蘇怡寧在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該孕婦的私訊截圖，他回應，「孩子，我了解你的點，其實人最討厭的就是那種不能做自己想做事情的感覺，如果是我自己不想出門，可以一直窩在家裡這會很爽，但重點是在如果這是別人要求的就不行。」

「我已經兩年沒辦法去鳥取吃松葉蟹，我也快瘋了啊！」蘇怡寧說，人世間的事情就是這麼奇妙，你說家人要保護你，要求你不要出門好像也沒什麼不對齁，但搞到快瘋掉好像也是怪怪的。

蘇怡寧認為，換個角度看，你不覺得你可以不必被強迫出門工作，也是件很幸福的事嗎？說實話，「上個月我還真不想出門工作呢，人生好難，如果寫訊息給我，你會覺得心情好一點，那你就寫吧，啾咪。快了快了，台灣加油，大家都要加油。」