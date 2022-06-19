　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲該名孕婦直呼壓力很大。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情持續，許多民眾減少外出就怕被感染。一名孕婦則被要求別出門，讓她直呼「悶到快瘋了」，因此私訊求助婦產科名醫蘇怡寧。

該孕婦私訊寫道，「醫生您好，因為疫情的關係，我家人一直要求我不要出門，我悶到快瘋了，一個月出門不到4天，也有戴口罩跟酒精消毒，我想詢問疫情孕婦完全不能出門嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該孕婦說，「我到底要怎麼回覆她們，不要再恐嚇我了！我說我已經很小心了，她們就回那也是妳自己選在這時候的。我想表達的是我已經很小心了，為什麼還要給我這麼大的壓力。」

▼孕婦私訊蘇怡寧。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

蘇怡寧在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該孕婦的私訊截圖，他回應，「孩子，我了解你的點，其實人最討厭的就是那種不能做自己想做事情的感覺，如果是我自己不想出門，可以一直窩在家裡這會很爽，但重點是在如果這是別人要求的就不行。」

「我已經兩年沒辦法去鳥取吃松葉蟹，我也快瘋了啊！」蘇怡寧說，人世間的事情就是這麼奇妙，你說家人要保護你，要求你不要出門好像也沒什麼不對齁，但搞到快瘋掉好像也是怪怪的。

蘇怡寧認為，換個角度看，你不覺得你可以不必被強迫出門工作，也是件很幸福的事嗎？說實話，「上個月我還真不想出門工作呢，人生好難，如果寫訊息給我，你會覺得心情好一點，那你就寫吧，啾咪。快了快了，台灣加油，大家都要加油。」

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
《全明星4》上檔時間點曝！粿粿待產　她爆「接任隊經理」
Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好
獨／AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光
30歲OL「薪水8萬」仍是月光族　一聽朋友存款秒傻了：我好糟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事

BA.4、BA.5來勢洶洶　張上淳曝未來監測要做2件事

累計324萬人確診！外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好的新冠疫苗

把儲蓄當作訂Netflix！每月要存的錢「自動扣款」就能安心花錢

「汽車停白線」一整排全被開罰　警方曝真相：斜停就違規

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事

BA.4、BA.5來勢洶洶　張上淳曝未來監測要做2件事

累計324萬人確診！外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好的新冠疫苗

把儲蓄當作訂Netflix！每月要存的錢「自動扣款」就能安心花錢

「汽車停白線」一整排全被開罰　警方曝真相：斜停就違規

黃玉米滿月啦！黃子佼曬「愛妻簡訊」：這一天開始我們不同了

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

「地表神顏」Nana泳裝造型尺度破表　完美S曲線下洩「驚世長腿」

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

劉畊宏健身直播退燒…親回：幾個人不重要！被「賣菜英語老師」取代

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

身分證拿出來！「這地區居民」免費爽玩樂園　同行者也只要299元

免費「繡球花秘境」！470米步道聽流水聲　後山聚落水圳網年底完工

烏克蘭狗狗在德國超市前消失了！　警一句一句翻譯急幫找

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

狂開罰單被投訴　他反嗆討卡爹賽

車停白線被開罰　警：斜停就違規

永春國小最後畢典　師生一同告別

Novavax最快7月開打！「最好的新冠疫苗」6QA一次看

討不到結婚贊助！他怒嗆父母「刁民」

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

更多熱門

相關新聞

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

國內攔截Omicron亞型變異株BA.4、BA.5累計48例。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，它很可能已經進來了，只是不知道，「但就算它進來了，在BA.2強勢流行下，一時之間應該是無法坐大的。」他認為，台灣應該要提高本土案例定序的比例，努力偵測流行變種病毒的變化。

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

台東+609！醫院長照機構禁探病延至7/20

台東+609！醫院長照機構禁探病延至7/20

即／台中7歲男童確診3天　雙肺浸潤重症插管

即／台中7歲男童確診3天　雙肺浸潤重症插管

日本重新開放「外國觀光團」　首批6/15正式入境

日本重新開放「外國觀光團」　首批6/15正式入境

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫蘇怡寧孕婦

讀者迴響

熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

更多

最夯影音

更多
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面