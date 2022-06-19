曝林智堅空降有「死門」　在地議員轟：把桃園當塑膠？

▲新竹市長林智堅將參選2022桃園市長。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文18日在官邸召開選舉對策委員會，會中拍板徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，中執會22日則將通過提名。對此，無黨籍在地議員牛煦庭批評，林智堅前幾天還說一輩子追求竹竹併，如今轉戰桃園，背叛新竹人，這就是他的死門，而且若當選桃園市長還想在大新竹合併，「是把當桃園塑膠嗎？」

牛煦庭指出，林智堅雖然不是民進黨最佳人選，但對付國民黨的張善政可能夠了，因為林智堅比較容易抓到新政治選票，而且他的選戰班底也可以直接上陣，不過他最大的問題是要怎麼跟新竹鄉親交代。

牛煦庭表示，林智堅說好大新竹合併升格，而且是在市長任期末尾拋出來的宏願，那最好的去處就是新竹縣，但現在看起來只是沒路可去的舞台，現在背叛新竹人，要選桃園，但竹竹併不能放棄也不能帶來桃園，國民黨面對這樣的對手，可以猛攻把他打爛，如果還搞君子之爭那就會輸。

牛煦庭認為，林智堅有問題，只差有沒有人打，而民進黨吃定張善政沒能力進攻，要是他自以為這樣的形象可以吸引中間選民，那那選民當然會喜歡林智堅多一點，但若張善政選戰能打的靈活一點，還是有翻身機會。