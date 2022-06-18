蔡適應拼接棒基隆市長　黃盼良性競爭、藍嗆「面臨嚴峻挑戰」

▲立委蔡適應將被徵召參選基隆市長。（資料照／蔡適應辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市長選戰年底登場，民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，將對戰國民黨參選人謝國樑、時代力量市議員陳薇仲，至於台灣民眾黨方面，被視為潛在人選的立委邱臣遠尚未表態。謝國樑今直接嗆蔡適應不是林右昌，民進黨在今年市長選舉將面臨嚴峻的挑戰；陳薇仲則表示，樂見各政黨在良性競爭下，這場選戰將成為基隆持續往前進步的動力。

面對年底基隆市長選舉，民進黨週三（22日）將正式提名蔡適應，國民黨則已提名前立委謝國樑參選，時代力量由市議員陳薇仲轉戰，另還有已退黨的國民黨基隆市黨部前主委黃希賢表態參選，外界也高度關注邱臣遠是否可能代表台灣民眾黨參選。

民進黨今天發布新聞稿說明，黨主席總統蔡英文今天在選對會肯定基隆市長林右昌的執政成績卓越，翻轉在地藍綠的結構，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範，因此讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌。蔡適應也受訪說，他會接下林右昌的棒子繼續為市民努力，讓基隆更好。

不過，謝國樑酸說，蔡適應不是林右昌，民進黨在今年市長選舉將面臨嚴峻的挑戰；陳薇仲表示，民進黨將提名蔡適應委員，樂見基隆有更多對於基隆市政有想法的朋友參與，她也相信，在各政黨間的良性競爭下，這場選戰將成為基隆持續往前進步的動力。

邱臣遠也發布新聞稿表示，民進黨提名蔡適應「實屬意料之中並不意外」，樂見有更多朋友共同為基隆市政發展奉獻心力，個人表達祝福之意，他希望下一任市長改善基隆長期以來發展緩慢、人口外移、青年就業、市容老舊及交通觀光建設等問題，也期待未來有機會與其他參選人，共同來就市政問題深入討論與交流，幫助翻轉基隆。

▲前立委謝國樑參選基隆市長。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量市議員陳薇仲轉戰市長。（資料照／記者湯興漢攝）