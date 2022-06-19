　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

▲▼她點黑鮪魚下腹肉，店家2次都給赤身。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲店家送來的黑鮪魚部位與原PO點的不同。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

黑鮪魚腹是生魚片愛好者的夢幻名單之一，但一名女網友表示，他們到高雄一間店點黑鮪魚下腹生魚片，店家卻送來赤身，經反應後雖然店家換了一盤，但還是赤身，讓他們氣得只吃一口就拍照存證離開，認為店家2次都送赤身，「有被欺騙的感覺，以為我們外行想糊弄我們的感覺。」

生魚片的稱呼，刺身與赤身不同，刺身是泛指生切片，而且沒有限定魚肉才能叫刺身，而赤身則是指魚肉的部位，一般為瘦肉或油花少的紅肉部位，與油脂多又容易化口的魚腹差別大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆料公社」發文，表示他們到高雄市茄萣區一間觀光漁市餐廳用餐，點了黑鮪魚下腹，店家第一次竟然送來赤身，在和店家反應後，店家卻又端來一盤赤身，從頭到尾不見他們點的下腹肉。

▲▼她點黑鮪魚下腹肉，店家2次都給赤身。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲赤身和下腹肉價格不一樣，原PO質疑店家想騙他們不懂。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

店家菜單上黑鮪魚刺身（應為赤身）價格為一份300元，下腹為一份500元，點了下腹卻來赤身，讓原PO氣憤表示不是在意錢的問題，而是今天吃的部位明明他們花得起，店家卻送來赤身，讓他們感到被當外行欺騙的感覺，最後整盤只吃一塊，剩下的都沒吃而是拍照存證，「第一次對吃的店家發反感文，真的覺得這家不行，沒良心，列入黑名單！」

網友紛紛留言，「台灣人最厲害的就是自己人騙自己人」、「懂吃的人[多，別以為顧客是傻子」、「這是有在健身的鮪魚吧？體脂超低。」也有幾名網友表示最近也去吃過同一家，「生魚片真的不敢恭維，有夠可怕」、「哈，終於被爆出來了」、「超級不新鮮...吃到最後口腔裡會有血味很想吐...。」

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
《全明星4》上檔時間點曝！粿粿待產　她爆「接任隊經理」
Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好
獨／AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光
30歲OL「薪水8萬」仍是月光族　一聽朋友存款秒傻了：我好糟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事

BA.4、BA.5來勢洶洶　張上淳曝未來監測要做2件事

累計324萬人確診！外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好的新冠疫苗

把儲蓄當作訂Netflix！每月要存的錢「自動扣款」就能安心花錢

「汽車停白線」一整排全被開罰　警方曝真相：斜停就違規

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事

BA.4、BA.5來勢洶洶　張上淳曝未來監測要做2件事

累計324萬人確診！外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好的新冠疫苗

把儲蓄當作訂Netflix！每月要存的錢「自動扣款」就能安心花錢

「汽車停白線」一整排全被開罰　警方曝真相：斜停就違規

黃玉米滿月啦！黃子佼曬「愛妻簡訊」：這一天開始我們不同了

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

「地表神顏」Nana泳裝造型尺度破表　完美S曲線下洩「驚世長腿」

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

劉畊宏健身直播退燒…親回：幾個人不重要！被「賣菜英語老師」取代

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

身分證拿出來！「這地區居民」免費爽玩樂園　同行者也只要299元

免費「繡球花秘境」！470米步道聽流水聲　後山聚落水圳網年底完工

烏克蘭狗狗在德國超市前消失了！　警一句一句翻譯急幫找

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

午後3地變天　雨區擴大時間曝

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

狂開罰單被投訴　他反嗆討卡爹賽

車停白線被開罰　警：斜停就違規

永春國小最後畢典　師生一同告別

Novavax最快7月開打！「最好的新冠疫苗」6QA一次看

討不到結婚贊助！他怒嗆父母「刁民」

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

更多熱門

相關新聞

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

新北市陳姓少年因殺人未遂案遭通緝，15日在桃園被巡邏員警查獲，押往新北地方法院歸案。沒想到少年趁著員警打開車內中控鎖時，直接衝下車逃跑。目前警方已經加派警力，並掌握其行蹤，全力追捕中。

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

關鍵字：

桃園中壢清大清華大學

讀者迴響

熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

更多

最夯影音

更多
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面