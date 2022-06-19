她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

▲店家送來的黑鮪魚部位與原PO點的不同。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

黑鮪魚腹是生魚片愛好者的夢幻名單之一，但一名女網友表示，他們到高雄一間店點黑鮪魚下腹生魚片，店家卻送來赤身，經反應後雖然店家換了一盤，但還是赤身，讓他們氣得只吃一口就拍照存證離開，認為店家2次都送赤身，「有被欺騙的感覺，以為我們外行想糊弄我們的感覺。」

生魚片的稱呼，刺身與赤身不同，刺身是泛指生切片，而且沒有限定魚肉才能叫刺身，而赤身則是指魚肉的部位，一般為瘦肉或油花少的紅肉部位，與油脂多又容易化口的魚腹差別大。

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原PO在臉書「爆料公社」發文，表示他們到高雄市茄萣區一間觀光漁市餐廳用餐，點了黑鮪魚下腹，店家第一次竟然送來赤身，在和店家反應後，店家卻又端來一盤赤身，從頭到尾不見他們點的下腹肉。

▲赤身和下腹肉價格不一樣，原PO質疑店家想騙他們不懂。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

店家菜單上黑鮪魚刺身（應為赤身）價格為一份300元，下腹為一份500元，點了下腹卻來赤身，讓原PO氣憤表示不是在意錢的問題，而是今天吃的部位明明他們花得起，店家卻送來赤身，讓他們感到被當外行欺騙的感覺，最後整盤只吃一塊，剩下的都沒吃而是拍照存證，「第一次對吃的店家發反感文，真的覺得這家不行，沒良心，列入黑名單！」

網友紛紛留言，「台灣人最厲害的就是自己人騙自己人」、「懂吃的人[多，別以為顧客是傻子」、「這是有在健身的鮪魚吧？體脂超低。」也有幾名網友表示最近也去吃過同一家，「生魚片真的不敢恭維，有夠可怕」、「哈，終於被爆出來了」、「超級不新鮮...吃到最後口腔裡會有血味很想吐...。」