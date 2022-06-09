紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友今日（9日）凌晨在臉書PO文抱怨，同棟大樓裡有一名住戶年紀大了又重聽，卻喜歡在走廊、樓梯間堆置雜物，包含紙箱、寶特瓶等等，勸都勸不聽，實在不知道該怎麼辦。網友們看到原PO貼出的2張照片也覺得太扯，紛紛留言力挺檢舉，「好扯，就別遇到火災」、「我知道你很無奈，但是『消防及逃生』的問題儘早解決比較重要」。

▲紙箱已經堆放到快要堵住樓梯口。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

原PO在臉書「爆料公社二社」貼出2張照片，無奈表示同大樓的鄰居喜歡在住家外面堆置雜物，例如紙箱、雨傘、回收空罐、寶特瓶等等，有些紙箱甚至已經放到樓梯口，堆疊高度也超過窗台，而旁邊其他回收物算一算也有將近20大包，雖然知道可以檢舉，但是對方年紀很大又重聽，還會裝可憐，大家勸了很長一段時間還是沒有改善，「好多人都對他沒轍」。

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▲旁邊還有許多打包裝袋的瓶瓶罐罐。

文章公開之後引起網友討論，大家看到照片也覺得鄰居的囤物狀況太誇張，紛紛留言勸原PO不要心軟，應該硬起來檢舉，「好扯，就別遇到火災」、「我知道你很無奈，但是『消防及逃生』的問題儘早解決比較重要」、「哇靠，這有點誇張啊」、「今天不管整不整齊，擺一點東西就算了，擺成這樣真的不行」、「直接開罰了，之前台中某大樓惡火就是雜物堆積造成的，你不檢舉他，下次燒你家」。

其實大樓或公寓住戶在公共空間堆放雜物，是有可能挨罰的。依據《公寓大廈管理條例》第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可依照第49條處以新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。