　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友今日（9日）凌晨在臉書PO文抱怨，同棟大樓裡有一名住戶年紀大了又重聽，卻喜歡在走廊、樓梯間堆置雜物，包含紙箱、寶特瓶等等，勸都勸不聽，實在不知道該怎麼辦。網友們看到原PO貼出的2張照片也覺得太扯，紛紛留言力挺檢舉，「好扯，就別遇到火災」、「我知道你很無奈，但是『消防及逃生』的問題儘早解決比較重要」。

公寓堆積雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲紙箱已經堆放到快要堵住樓梯口。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

原PO在臉書「爆料公社二社」貼出2張照片，無奈表示同大樓的鄰居喜歡在住家外面堆置雜物，例如紙箱、雨傘、回收空罐、寶特瓶等等，有些紙箱甚至已經放到樓梯口，堆疊高度也超過窗台，而旁邊其他回收物算一算也有將近20大包，雖然知道可以檢舉，但是對方年紀很大又重聽，還會裝可憐，大家勸了很長一段時間還是沒有改善，「好多人都對他沒轍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公寓堆積雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲旁邊還有許多打包裝袋的瓶瓶罐罐。

文章公開之後引起網友討論，大家看到照片也覺得鄰居的囤物狀況太誇張，紛紛留言勸原PO不要心軟，應該硬起來檢舉，「好扯，就別遇到火災」、「我知道你很無奈，但是『消防及逃生』的問題儘早解決比較重要」、「哇靠，這有點誇張啊」、「今天不管整不整齊，擺一點東西就算了，擺成這樣真的不行」、「直接開罰了，之前台中某大樓惡火就是雜物堆積造成的，你不檢舉他，下次燒你家」。

其實大樓或公寓住戶在公共空間堆放雜物，是有可能挨罰的。依據《公寓大廈管理條例》第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可依照第49條處以新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
溜滑梯綁「沾血西瓜刀」劃傷5歲童！　找到嫌犯竟已去世
紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒
快訊／台南歸仁槍擊命案！　1死1重傷
西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕
1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中
10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光
突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

味全小龍女「場邊應援照」震撼曝光　粉絲看到會晃

避免「出人命」！10種避孕方式　快tag另一半來看

紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒了

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

致死率達萬分之10防線　台大醫：死亡人數高峰將延續到下週

長新冠病例破百！　醫曝隔離後「7症狀」應盡早治療

莫德納次世代疫苗要來啦！醫：千呼萬喚　想問BNT一件事

快訊／國3「4大車、2小車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

賈永婕冒雨送兒童救命神器！揭仍多醫院急需：簽收完馬上推進病房

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

味全小龍女「場邊應援照」震撼曝光　粉絲看到會晃

避免「出人命」！10種避孕方式　快tag另一半來看

紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒了

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

致死率達萬分之10防線　台大醫：死亡人數高峰將延續到下週

長新冠病例破百！　醫曝隔離後「7症狀」應盡早治療

莫德納次世代疫苗要來啦！醫：千呼萬喚　想問BNT一件事

快訊／國3「4大車、2小車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

賈永婕冒雨送兒童救命神器！揭仍多醫院急需：簽收完馬上推進病房

BMW「新一代M2」車尾無碼照流出　最快可能在6月底亮相！

台股跌逾百點失守16600關卡　台積電跌幅逾1%

曾沛慈新婚放閃「老公讓我變了」　明年拼生子備孕ING

公園溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！5歲童遭劃傷　警找到嫌犯已死亡

味全小龍女「場邊應援照」震撼曝光　粉絲看到會晃

男星喪妻5年無法演戲！40年恩愛婚無子女…「像跌入深淵」一說鼻酸

蝦皮買26.8萬元勞力士　「只有機芯是原裝」！他怒嗆賣家反遭諷

李荷妮懷胎9月拍雜誌！　「心疼懷孕女演員要藏肚」胎教就是自己幸福

快訊／台南歸仁凌晨槍響！兩派人馬火拼「轟30多槍」　1死1重傷

錄影隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」超豪爽！楊繡惠：像中樂透

調皮娃愛玩門、不戴安全帽　爸「重摔無帽瓜」示範秒制伏

生活熱門新聞

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

大雨再下2天！　陽光露臉時間曝

長新冠百例　醫：我門診就幾十個

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

林義傑涉案　律師分析2關鍵：設陷阱

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

下半年「超強運4星座」出爐！

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

更多熱門

相關新聞

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

桃園市一名機車行老闆因用報紙捲打8歲繼女的頭，影片在網路上傳開，引發眾怒。不過，老闆到案後向警方表示，因為孩子愛說謊、偷東西，在學校欺負同學，甚至教5歲女童玩刀，多次管教都沒用，實在氣不過才會動手；而挨打的繼女經醫院驗傷確認身上沒有明顯傷勢，後續社工會進行評估是否需要安置，全案已交由警方偵辦當中。

墾丁大街裸男亂嗆遭圍毆　女友「寶貝」超亮點

墾丁大街裸男亂嗆遭圍毆　女友「寶貝」超亮點

離職理由寫「不想跟他工作」　網大讚：超誠實

離職理由寫「不想跟他工作」　網大讚：超誠實

爺確診亡！「遺體放12小時」不能動

爺確診亡！「遺體放12小時」不能動

秦楊又被控欠700萬跑路　債主怒PO網

秦楊又被控欠700萬跑路　債主怒PO網

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

更多

最夯影音

更多
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面