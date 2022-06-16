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尋仇打錯人！他滿臉傷被警喝令蹲下押回　5地痞卻能自行去警局

記者黃翊婷／綜合報導

南投一名男子遭5名地痞流氓圍毆，沒想到對方是尋仇打錯人，到場的警員竟然還喝令他「蹲下」接受盤查，接著直接帶上警車，到了警局才改搭救護車，而動手的地痞們卻只是被口頭告知「自行前往派出所」。挨打男子的哥哥得知消息後感到非常氣憤，並在網路上PO出弟弟的傷勢照，要求警方正視此事，還給他們一個公道。

南投男子遭5地痞圍毆，警方卻喝令他蹲下並押回警局。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO的弟弟眼睛下方瘀青，耳朵和臉頰也有明顯傷勢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

原PO在臉書「爆料公社二社」的文章中提到，12日凌晨1時許弟弟在南投埔里7-11育溪門市無故遭5名地痞流氓毆打，後來對方發現認錯人了，他們要尋仇的對象根本不是他弟弟，雖然這件事情現在已經進入偵查階段，但他還是想替弟弟抱不平，「我是想指控當地愛蘭派出所員警的辦案瑕疵。」

原PO聲稱，當時警方到場後，地痞流氓們仍持續叫囂，弟弟則被打到倒臥在地，員警先是叫地痞們冷靜，接著竟然用台語喝令弟弟蹲下，詢問基本資料後就直接帶上警車，而不是先叫救護車，到了警局才改搭救護車送醫，「而現場的流氓地痞，員警竟然是口頭叫對方『自行前往派出所』。」

原PO表示，製作筆錄時曾針對員警的辦案方式提出質疑，但對方解釋，因為現場叫救護車不會比較快到，所以才會先將傷者帶回警局，這個說法讓他完全無法接受，「這是什麼邏輯？那為什麼不直接載我弟弟前往醫院？如果怕移動傷患，那你帶我弟弟上警車、回警局不就已經移動傷患了嗎？」

至於為何僅口頭告知地痞流氓自行前往派出所，原PO說，員警給的答案是「夜班警力不足」，「警力不足能是藉口嗎？無線電呼叫支援都假的嗎？指勤中心都假的嗎？」之後他們當然會對地痞流氓提告，但同時也對警方的辦案方式感到十分憤怒，因此決定上網公開此事，希望警方正視這個問題，還給他們一個公道。

南投男子遭5地痞圍毆，警方卻喝令他蹲下並押回警局。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO指控警方辦案有瑕疵。

文章公開之後，掀起網友熱議，紛紛留言力挺原PO，希望警方給出合理解釋。很快就有一名南投縣警局公共關係科員警在留言區表示，本局督察科已指派專人前往愛蘭派出所介入調查，若承辦員警在程序上有疏失，將依相關規定嚴懲不貸，並追究相關人員責任，列為案例加強教育所屬員警，以保障民眾的權益。

另外，關於案件後續的處理進度，該員警也在留言中提到，經了解，埔里警分局偵查隊在6月12日凌晨案發之後，立即積極介入協助偵辦，調閱現場周邊監視器影像，迅速釐清案情，並陸續通知涉案人到案說明，偵詢後從嚴依違反刑法聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，於15日將涉案人全部移送至南投地檢署偵辦。

▼南投縣警局督察科已派人前往愛蘭派出所調查。

南投男子遭5地痞圍毆，警方卻喝令他蹲下並押回警局。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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