女子搭地鐵遭性騷羞辱　被路人回罵：偷拍是看得起妳！

記者任以芳／綜合報導

大陸廣州發生超扯偷拍事件，一名女子搭地鐵發現被偷拍，馬上制止對方，沒想到被另一名不認識的乘客回罵，「妳被偷拍是看得起妳，怪不得像你這種女人會被打。」事件曝光後，引起大陸網民憤怒，認為實在太不尊重女性。

綜合陸媒報導，這起事件發生16日，廣州地鐵3號線車廂內，一名女子在車廂內覺得很奇怪，坐對面的男乘客疑似用手機偷拍自己，女子鼓起勇氣上前阻止，向對方表明，「我看你拍的，（手機）一直閃」。

女子要求該乘客刪除照片，卻被另一名不認識的男乘客回罵，「行了！妳這個女人不講理，人家拍你是看得起妳，覺得妳漂亮」。

▲ 陸女被偷拍遭汙辱，「被偷拍是看得起妳」。 （圖／翻攝 中國新聞周刊）

被罵的女子也反擊，「我被人家拍了，我說他，干你什麼事。」該名男乘客回嘴，「我看不慣，怪不得妳這樣的女人被打！」事後，女子立刻去派出所報案，警方也謹慎處理。

這起事件，大陸官媒《央視》也報導引述法律專家說法，在公共場合對陌生人進行拍攝，不論是否以營利為目的，只要未經過對方同意，都是違法行為。即使沒有發佈網絡，也已經侵犯了被拍攝者的生活安寧權以及隱私權。

在保證自身安全的情況下，立即撥打110或向他人求助。具備取證條件的，應及時保留現場的視聽資料。