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《藍調》唐氏症姊曝曾遭性騷！爆紅前不敢獨自搭電車：害怕被亂摸

▲▼鄭恩惠在《藍調》飾演患有唐氏症的雙胞胎姊英希。（圖／翻攝自Facebook@tvN drama）

▲鄭恩惠在《藍調》飾演患有唐氏症的雙胞胎姊英希。（圖／翻攝自Facebook@tvN drama）

記者羅翊宬／編譯

南韓tvN電視台韓劇《我們的藍調時光》於本月12日正式劃下句點，其中劇情罕見描述身心障礙者與患病家屬的心境，播出後廣受熱議。劇中飾演唐氏症患者的女演員鄭恩惠就透露，事實上在接拍這部戲爆紅前，每當獨自一人搭乘電車時，總是遭到其他男性乘客性騷擾，令她感到相當害怕。

鄭恩惠（정은혜，音譯）在現實生活中真的是一名唐氏症患者，不過她同時還身兼女演員、畫家，甚至還是一名YouTuber，近日她與擔任導演的父親徐東日（서동일，音譯）出席親自出演的紀錄片電影《你的臉》（니 얼굴，暫譯）首映會，並接受現場媒體採訪。

▼鄭恩惠主演的紀錄片電影《你的臉》將於23日在南韓上映。

鄭恩惠接受韓媒《體育東亞》（스포츠동아）採訪時，便透露接演韓劇《我們的藍調時光》前後的際遇與心境變化，她表示自從她的戲份在電視上播出後知名度大增，走在路上經常遇到熱情的粉絲向前討簽名、合照，身邊總是不時聽到有人稱讚「妳好厲害」、「妳很棒」；不過在這之前，卻還是經歷陌生人的冷眼嘲諷，甚至被性騷擾。

鄭恩惠表示，「在拍攝這部戲之前，我很害怕獨自一人搭電車，因為總是會遇到有人對我隨便亂摸，甚至是性騷擾，那時候總是覺得心情很糟。不過現在和其他人待在一起時，就覺得很幸福，每個人都稱讚我。」

▼鄭恩惠擅長的畫風為「誇飾畫」。

報導指出，《藍調》編劇盧熙京在撰寫劇本時就曾親自探訪身心疾病患者，在首次與鄭恩惠見面時，便邀請鄭恩惠出演劇中角色。鄭恩惠形容，盧熙京是內心溫暖、善良的好人。另外，鄭恩惠也稱讚一起對戲的演員韓志旼、金宇彬貼心且溫暖，去年11月11日韓志旼、金宇彬甚至還為鄭恩惠舉辦生日派對。

據悉，鄭恩惠最擅長的畫作風格是誇飾畫（caricature），從2013年至今畫過5000張以上的人臉。

根據《韓聯社》，以身心障礙者為對象的性犯罪，其實在南韓經常發生，也是時常被漠視的議題。去年8月南韓警察廳公開的資料顯示，從2017至2019年，3年以來共通報2432件以身心障礙者為對象的性犯罪，其中高達92.1%的被害者是女性，且年齡多數集中在20多歲以下的青年、青少年。

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