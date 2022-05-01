女客控按摩師揉胸畫圈！她打掉鹹豬手出言制上　結果吞敗原因曝

▲台南一名女子控訴自己在前往按摩的時候遭到按摩師非禮襲胸，怒告按摩師性騷，不過法官卻認為按摩師罪證不足，判他無罪。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名女子向法官控訴，她去年3月前往一家足體養生館按摩時，竟遭到林姓按摩師偷摸胸部，怒告其性騷擾。不過台南地院審理後，卻認為無充足證據能指出就是林男曾偷摸女客人的胸部，判其無罪。

判決書指出，林姓男子為某健康足體養生按摩館之按摩師，他在去年3月晚間，為一名來店消費的女子服務，不過事後卻被該名女客人怒告性騷擾，指控他趁她閉眼休息時，偷摸她的胸部。

女客人向檢警表示，林男伸手偷摸她的左胸，讓她感到相當不舒服，更有畫圈搓揉的動作，當下她也立即把林男的手打掉，質問他「你在幹嘛」，但林男只是竊笑，並繼續按摩療程。

台南地院審理後認為，如果林男對女客人伸出鹹豬手，還遭女客人當場打掉，以常理來看，女客人對於林男應會有相當程度之不信任感，衡情應會當場結束療程，以避免再繼續被林男觸摸身體，但女客人卻繼續接受林男的服務，直至整個療程結束。

法官指出，雖然女客人表示，因為她當時被蓋毛巾，有點昏昏沉沉，當下感覺被摸之後便「傻在那邊」，沒有想到後續要怎麼做。

而依女客人先前所言，感覺到被摸得當下，就有立即打掉林男的手，直問他「在幹嘛」，後續還有聽到林男的竊笑聲，顯然當時意識清醒，應無意識不清而無法停止按摩的道理。

法官也表示，女客人結束按摩後，到櫃檯結帳，也未曾對櫃檯人員提出任何異議，僅是單純結帳即離去，並指出只有跟先生反應遭按摩師偷摸胸部，且女客人證述僅有被林男偷摸「一次」，但先生的證述卻表示老婆被偷摸「2次」，2人證述顯然有所落差。

此外，女客人先是向法官表示自己是在「店門口」向先生反應被偷摸一事，後續先生出庭證述時，卻又表示老婆是在離開按摩店過一陣子後才和他說，當下他覺得要和店家反應，確定老婆被偷摸事實後，才立即將老婆載回店家反應，2人證述再次對不上。

法官表示，林姓按摩師始終認案情，而女客人和其丈夫的證述也有不小落差，且女客人在被按摩師偷摸後，還繼續讓林男按摩整個療程，前往櫃台結帳時，也並未向櫃檯人員反應，衡量相關事證後，認為並無積極證據指出林男偷摸女客人胸部，判林男無罪，全案仍可上訴。