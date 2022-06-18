　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠症狀消失「腦霧還會持續半年」　對抗Omicron最強組合曝

▲▼美國賓州5歲男童2021年12月5日接種輝瑞BNT疫苗。（資料照／路透）

▲研究發現，混合免疫力能為人們提供最佳保護力。（資料照／路透）

記者葉睿涵／編譯

在歷經2年大流行後，人類對新冠病毒的了解也隨之增加，但如何對抗新變種病毒、新冠將帶來哪些長期影響，依舊是科學家的關注焦點。最新研究發現，過去曾感染早期新冠病毒，同時也打了3劑mRNA新冠疫苗的人，在對抗Omicron時保護力最好，但確診者在康復後，仍有可能出現腦霧等影響神經系統的症狀，而相關後遺症甚至會持續半年以上。

據路透社報導，科學家在2022年初爆發Omicron疫情時，對中東國家卡達100多萬人進行研究，發現與未接種疫苗和沒有染疫經驗的人相比，過去曾感染其他變種病毒的人染上亞變種BA.2後，出現症狀的機率降低了46.1%，而自然染疫和接種疫苗產生的混合免疫力則將提供最佳保護。

這份6月15日發布在《英國醫學期刊》的最新研究顯示，沒有染疫經驗的人在接種輝瑞（BNT）疫苗和加強劑後，對Omicron的防護力可達52.2%，但有染疫經驗的人在打了3劑mRNA疫苗後，就會達成「混合免疫」（hybrid immunity），並將對抗Omicron的防護力提升至77.3%。

另一份15日發布在《臨床與轉化神經病學年鑑》的小型研究則指出，輕症至中症的新冠確診者在康復後，即使其它症狀有所減輕或完全消失，但新冠病毒對患者神經系統造成的破壞性影響可能會持續半年以上。報導稱，這些常見的神經系統症狀包括了腦霧、記憶力受損、注意力難以集中等，甚至還有少數人出現了認知缺陷、平衡困難和發抖等此前從未被發現的症狀。

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆到96%
年輕人更容易腦霧！澳研究：20%長新冠患者喪失記憶超過1年
富國最低！日本每百萬人僅246例染疫亡　專家曝「成功抗疫3關鍵」

 

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／蔡英文拍板！　綠營基隆市長人選出爐
輪胎行縱火8死！死因曝光　6／26告別式
好市多1神物「滿門抄斬一堆蟲」！　他曬戰果：可誅九族
范冰冰爆新戀情！摸凸肚「親小手」　男友身分被挖出
「朱九」子被撞昏迷　11惡棍殺人未遂送辦
泰國男主動請喝酒：妳讓我心動　竟搭訕到韓女團偶像
快訊／台中首例MIS-C　6歲男童確診後「反覆發燒出紅疹」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

日本時隔2年重新開放「外國觀光團」　首批6／15正式入境

新冠症狀消失「腦霧還會持續半年」　對抗Omicron最強組合曝

美國2退役軍人遭俄軍俘虜！俄電視台公佈影像：雙手反綁表情呆滯

阿富汗錫克教寺廟遇襲2死7傷　「炸藥裝滿車」爆炸濃煙狂冒

SpaceX員工「寫公開信」批評馬斯克！　至少5人遭開除

只有「1%天選之人」辦得到！講話邊做這動作　網友瘋挑戰

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

魚叉飛彈傳首建戰功！擊中俄軍救援艦　無人機空拍畫面曝光

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

日本時隔2年重新開放「外國觀光團」　首批6／15正式入境

新冠症狀消失「腦霧還會持續半年」　對抗Omicron最強組合曝

美國2退役軍人遭俄軍俘虜！俄電視台公佈影像：雙手反綁表情呆滯

阿富汗錫克教寺廟遇襲2死7傷　「炸藥裝滿車」爆炸濃煙狂冒

SpaceX員工「寫公開信」批評馬斯克！　至少5人遭開除

只有「1%天選之人」辦得到！講話邊做這動作　網友瘋挑戰

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

魚叉飛彈傳首建戰功！擊中俄軍救援艦　無人機空拍畫面曝光

桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白　巡警「哈姆立克」救回小命

台東+609！醫院長照機構禁探病延至7／20　長輩打疫苗有獎勵

24小時爽喝美味燉湯！新竹宵夜燉品屋　古早味瓜仔湯塞整隻大雞腿

習近平：反腐是輸不起也不能輸政治鬥爭　堅定打虎拍蠅獵狐

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

網購快篩酒精噴槍「竟是空包彈」　討不到退款...帳戶還被封鎖

雲林＋1491！新增8死亡案例　兒童莫德納第二劑今起開打

12星座下半年運勢！金牛好幾個忙字疊在一團、獅子有新對象出現

林明杰本季首升一軍　與福來喜「打鬧像朋友」蹲捕收穫多

快訊／蔡英文拍板！徵召蔡適應選基隆市長　「接棒讓基隆更好」

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

國際熱門新聞

「五星連珠」真的來了！

拜登兒私密照曝光！前妻開iPad驚見2女坐身上

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

這動作「僅1%天選之人」辦得到

蒲亭砲轟西方國家 宣布單極世界時代已終結

以為詐騙！嬤花360元贏回1.3億豪宅

混血妹繼承爺爺遺產　遭生父囚禁痛毆

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」

日本新冠死亡率富國最低　成功抗疫3關鍵曝

南韓工程師替IE立墓碑　照片爆紅

「雙不倫」男女約跳河殉情　渣男半路落跑挨告

普丁：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

研究：曾染BA.1也無法預防「Omicron新亞變種」

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多熱門

相關新聞

基隆確診連續2天全島第二低　市府籲市民施打疫苗

基隆確診連續2天全島第二低　市府籲市民施打疫苗

中央疫情指揮中心18日公布國內本土病例新增5萬3643例，基隆新增663例，外縣市通報111例，占16.74％。市長林右昌表示，已連續兩天在本島各縣市排名第二低，空床率也都維持5成以上，證實基隆疫情的確持續收斂中，不過仍提醒市民不要掉以輕心，市府將陸續安排長者及學童集中施打疫苗，請符合資格者踴躍出來施打疫苗。

200萬劑Novavax最快7月到貨

200萬劑Novavax最快7月到貨

快訊／本土死亡「累積破5千人」

快訊／本土死亡「累積破5千人」

再增2名幼童重症　6歲男童接種過1劑BNT

再增2名幼童重症　6歲男童接種過1劑BNT

死亡+181！20多歲男確診後「呼吸喘」2週過世

死亡+181！20多歲男確診後「呼吸喘」2週過世

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Omicron疫苗長新冠腦霧

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面