新冠症狀消失「腦霧還會持續半年」　對抗Omicron最強組合曝

▲研究發現，混合免疫力能為人們提供最佳保護力。（資料照／路透）

記者葉睿涵／編譯

在歷經2年大流行後，人類對新冠病毒的了解也隨之增加，但如何對抗新變種病毒、新冠將帶來哪些長期影響，依舊是科學家的關注焦點。最新研究發現，過去曾感染早期新冠病毒，同時也打了3劑mRNA新冠疫苗的人，在對抗Omicron時保護力最好，但確診者在康復後，仍有可能出現腦霧等影響神經系統的症狀，而相關後遺症甚至會持續半年以上。

據路透社報導，科學家在2022年初爆發Omicron疫情時，對中東國家卡達100多萬人進行研究，發現與未接種疫苗和沒有染疫經驗的人相比，過去曾感染其他變種病毒的人染上亞變種BA.2後，出現症狀的機率降低了46.1%，而自然染疫和接種疫苗產生的混合免疫力則將提供最佳保護。

這份6月15日發布在《英國醫學期刊》的最新研究顯示，沒有染疫經驗的人在接種輝瑞（BNT）疫苗和加強劑後，對Omicron的防護力可達52.2%，但有染疫經驗的人在打了3劑mRNA疫苗後，就會達成「混合免疫」（hybrid immunity），並將對抗Omicron的防護力提升至77.3%。

另一份15日發布在《臨床與轉化神經病學年鑑》的小型研究則指出，輕症至中症的新冠確診者在康復後，即使其它症狀有所減輕或完全消失，但新冠病毒對患者神經系統造成的破壞性影響可能會持續半年以上。報導稱，這些常見的神經系統症狀包括了腦霧、記憶力受損、注意力難以集中等，甚至還有少數人出現了認知缺陷、平衡困難和發抖等此前從未被發現的症狀。

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