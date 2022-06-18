輪胎行縱火8死！死因出爐...不再安排解剖　6／26告別式



▲新竹市東大路輪胎行8死案，預計下周出殯。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」15日晚間發生大火，帶走8條寶貴生命，其中包含4名來不及長大的孩童。8人遺體昨日完成DNA確認，確認死因為「四度燒灼傷碳化」造成死亡，不另做解剖，同時家屬也暫定26日出殯。

據了解，15日晚上陳彥翔和家人發生口角後負氣離家，揚言要買汽油回來放火，當時正值打烊期間，父親將機車才從門口牽進屋內，看見陳彥翔放話氣沖沖開車離家，決定報警。來回不到幾分鐘的時間，陳彥翔就提著汽油回來，看到陳彥翔開始潑灑汽油、點火，屋內的妻子和媽媽嚇得往二樓衝，父親則試圖阻止，整個過程幾乎只是瞬間，火勢就開始快速燃燒，最後一家八口葬生火海，只剩下剛好站在門口的父親、剛好確診隔離的大兒子，以及跑得快的兇嫌本人。

由於8具遺體嚴重炭化，尤其4名大人的身分出現疑慮，經DNA昨日午間才確認所有死者身分，同時檢方也表示，8人死因明確為火災造成全身四度燒灼傷、碳化，無須再另做解剖，已將死亡證明書開立，讓家屬盡早完成後事。

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