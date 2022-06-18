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桃園+4611！市府：疫情趨勢穩定下降　下周增設接種站服務長者

▲桃園市政府衛生局長王文彥18日指出，整理而言，桃園市疫情已往收斂方向發展。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥18日指出，整理而言，桃園市疫情已往收斂方向發展。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（18）日公布桃園市新增4,611例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，整體而言，疫情仍是往收斂方向發展，桃市疫情趨勢已穩定下降；此外，市府下週於6月22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，籲請符合資格者踴躍接種。

王文彥表示，桃市今天新增4,611例本土個案，與昨天相較，其中65歲以上個案占10.95 %、18歲以下個案占18.74 %，桃園市迄今已累計38萬8,658本土個案，但整體而言，疫情已往收斂方向發展，全市疫情趨勢已穩定下降。

王文彥還說，桃園市目前有30家醫院、269家診所提供陽性判讀與看診服務，有效協助民眾就近獲得醫療照護。其中昨天桃市社區醫療採檢站的看診人數降至337人、PCR採檢人數共399人，5月11日至6月17日累計看診人數為2萬3,063人，累計PCR採檢人數為10萬4,068人。因此，市府規劃自6月20日起調整服務站點及時段，北桃園保留桃園區中路運動公園、巨蛋採檢站與彎頭仔市民活動中心等3處；南桃園則保留中正公園、龍岡採檢站與龍潭戶政事務所等3處，每日維持開放2至3站，詳細資訊可至桃園衛生局網站查詢（https://dph.tycg.gov.tw）。

▲桃園市政府下週起提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，籲請符合資格長者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府下週起提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，籲請符合資格長者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，為擴大疫苗接種，桃園市本週提供長者第4劑（第2次追加劑）莫德納疫苗接種專案，6月15日共計接種莫德納疫苗1萬2,219劑；6月17日共計接種莫德納疫苗1萬5,462劑，2天累計共2萬7,681劑，長者施打情況相當踴躍。市府下週6月22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT與高端疫苗接種專案，提供65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，以提升長者疫苗覆蓋率。

另外有關兒童疫苗快打站設置，市府規劃自明（19）日上午8時至12時於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，不需預約，符合資格6-11歲兒童皆可前往接種第2劑莫德納疫苗，並鼓勵尚未施打第1劑的兒童也可前往接種。王文彥特別提醒，5-11歲兒童第1、2劑接種需間隔4週以上，且兩劑次須接種同一種疫苗、不可混打。

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