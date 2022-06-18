快訊／中重症+402！再增2幼童重症　6歲童打過1劑BNT「插管治療中」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增新增402例中重症個案，輕症無症狀比例仍然是99.61%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童重症個案再增2人，分別為6歲與1歲男童，無慢性病史，其中6歲男童6/10曾接種過一劑BNT，仍因接觸者採檢確診，目前仍在加護病房插管治療中。

羅一鈞表示，6歲男童，本身無慢性病史，6/10接種過1劑BNT，隔日因為是接觸者關係，接受快篩陽性經醫師確診，6/11發燒到39度，隔日6/13出現呼吸困難、嘴唇發紫到急診就醫，醫師發現有胸凹、呼吸帶喘鳴聲，X光顯示兩側有肺炎，呼吸窘迫緊急插管使用呼吸器，後收治加護病房使用瑞德西韋治療，經診斷為肺炎併呼吸窘迫。

另一名1歲男童無慢性病史，5/29發燒、咳嗽、流鼻水、聲音沙啞，隔日快篩陽性，5/31因為呼吸困難，有發現胸凹症狀，到急診就醫，因為呼吸窘迫插管入住加護病房，用瑞德西韋治療後，病況好轉，6/1拔管移除呼吸器，6/9康復出院。這例是經醫師診斷為哮吼個案。

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羅一鈞提到，目前兒童新冠肺炎累計61例重症，其中哮吼6例、肺炎（含細支氣管炎）12例，染疫後死亡維持在17例，並無新增。

▲▼0618 本土中重度及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）※點圖放大