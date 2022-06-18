　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／增181死！今本土增5萬3643例

▲▼0618本土確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增53,707例COVID-19確定病例，分別為53,643例本土個案及64例境外移入；另確診個案中新增181例死亡。

指揮中心表示，今日新增之53,643例本土病例，為25,098例男性，28,514例女性，31例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,983例)，高雄市(7,579例)，新北市(6,398例)，臺南市(5,322例)，桃園市(4,611例)，彰化縣(4,247例)，臺北市(3,463例)，屏東縣(2,512例)，雲林縣(1,535例)，苗栗縣(1,320例)，新竹縣(1,243例)，南投縣(1,220例)，嘉義縣(1,094例)，宜蘭縣(963例)，新竹市(888例)，花蓮縣(809例)，嘉義市(752例)，基隆市(663例)，臺東縣(609例)，澎湖縣(245例)，金門縣(162例)，連江縣(25例)。

▲▼0618新增個案。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0618新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增181例本土病例死亡個案，為102例男性、79例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、164例具慢性病史、127例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月15日，死亡日期介於5月26日至6月15日。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為38例男性，26例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，土耳其及越南(各3例)，英國及法國(各2例)，沙烏地阿拉伯、瑞典、泰國及新加坡(各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月17日。

▲▼0618本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲0618本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計12,692,040例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,443,761例排除)，其中3,244,453例確診，分別為13,748例境外移入、3,230,651例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,049例COVID-19死亡病例，其中5,034例本土，個案居住縣市分布為新北市1,474例、臺北市813例、臺中市410例、桃園市377例、高雄市370例、臺南市275例、彰化縣209例、屏東縣169例、基隆市147例、宜蘭縣116例、南投縣105例、雲林縣96例、花蓮縣76例、嘉義縣75例、新竹縣72例、臺東縣及苗栗縣各68例、嘉義市58例、新竹市41例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報！一地區「大雷雨」狂炸1小時
快訊／大尾鱸鰻演員「朱九」之子被撞破頭！　昏迷指數3
米可白脫到剩內衣褲！　渾圓半球解放
每天抱抱！他驚「老婆1地方不對勁」　急送醫真出事
快訊／本土死亡「累積破5千」　4196人今年喪生
媽確診快篩「T線黑到爆」妹子傻眼！　網曝真相
染疫童住院1／4有後遺症！　研究曝「2群族」高危險
快訊／中重症+402！6歲男童打過BNT「插管治療中」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元　申請辦法一次看

快訊／本土死亡「累積破5千人」　4196人都是在今年喪生

薪水突被扣到剩25K！老闆娘喊「是在考驗你」　她傻眼嗆爆1句

快訊／中重症+402！再增2幼童重症　6歲童打過1劑BNT「插管治療中」

好萊塢小模重回螢光幕！　返美前「加工雙球」：終於發育完了

鐵道局施工頻出包！鳴日號震動+擦撞區間車　交長下令嚴懲

快訊／死亡+181！20多歲男有癌症病史　確診後「呼吸喘」2週過世

苗縣+1320！頭份竹南今年確診累計破萬　縣府呼籲長者施打第４劑

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元　申請辦法一次看

快訊／本土死亡「累積破5千人」　4196人都是在今年喪生

薪水突被扣到剩25K！老闆娘喊「是在考驗你」　她傻眼嗆爆1句

快訊／中重症+402！再增2幼童重症　6歲童打過1劑BNT「插管治療中」

好萊塢小模重回螢光幕！　返美前「加工雙球」：終於發育完了

鐵道局施工頻出包！鳴日號震動+擦撞區間車　交長下令嚴懲

快訊／死亡+181！20多歲男有癌症病史　確診後「呼吸喘」2週過世

苗縣+1320！頭份竹南今年確診累計破萬　縣府呼籲長者施打第４劑

「梅花二都受傷了」統一獅重新洗牌！餅總：該休息都休息

全聯神券開搶！萬元夢幻家電618元帶走　量販超市618優惠一次看

比特幣急殺！跌破2萬美元大關　創1年半以來新低價

泰國男子上前主動請喝酒：妳讓我心動～　竟搭訕到韓女團偶像

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

江宏傑離婚福原愛…親姊曝「分手變怨偶原因」！　親吐：雙方精疲力盡

只有「1%天選之人」辦得到！講話邊做這動作　網友瘋挑戰

主子只喝馬桶水！媽秒懂「換同款神器」　貓皇喝水量激增

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

生活熱門新聞

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

陳彥翔妹妹「6年前PO高大成文章」：支持死刑

逛好市多「錢包被偷走」！苦主炸樓：報警也沒用

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

增181死！今增5萬3643例本土病例

更多熱門

相關新聞

死亡+181！20多歲男確診後「呼吸喘」2週過世

死亡+181！20多歲男確診後「呼吸喘」2週過世

本土疫情持續往下，今日新增181例本土病例，分別為102例男性、79例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、164例具慢性病史、127例未接種3劑疫苗。死亡個案中，最年輕的為20多歲男性，有癌症病史，5/30確診後出現呼吸喘症狀，有簽署DNR，經治療2週後過世，死因為心肺衰竭併心因性休克及新冠肺炎。

快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

住院染疫童1/4有後遺症！2群族高危險

住院染疫童1/4有後遺症！2群族高危險

年輕人更容易腦霧！20%長新冠患者喪失記憶1年

年輕人更容易腦霧！20%長新冠患者喪失記憶1年

「嚴峻一關已過」　陳其邁停開防疫記者會

「嚴峻一關已過」　陳其邁停開防疫記者會

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面