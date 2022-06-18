　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住過院染疫童1／4有後遺症！研究曝2群族高危險

▲生病,住院,打點滴,兒童,小孩。（圖／示意圖／達志影像）

▲兒童示意圖。（圖／達志影像）

文／中央社

兒童感染COVID-19後恐留後遺症，引發醫界擔憂。一項莫斯科研究顯示，1/4住過院的染疫孩童幾乎都有後遺症問題，尤其過敏病史、過胖孩童更是高風險族群，呼籲父母留意警訊症狀。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，兒童重症個案仍緩步攀升，中央流行疫情指揮中心今天上午舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，隨國內疫情高峰漸緩，兒童重症情形也逐漸緩解，希望持續往好的地方發展，染疫康復的兒童未來是否會留下後遺症，是各界將面臨的重要議題。

台灣兒科醫學會秘書長、馬偕醫院兒童重症醫學科主任彭純芝指出，根據全球超過50個研究、涵蓋超過170萬人的數據顯示，去年7月至今年3月，全球長新冠後遺症盛行率約0.43%；英國統計顯示，2歲至11歲約7.4%染疫康復者出現後遺症，25歲至34歲約18.2%；澳洲統計0歲至19歲約有8%。

彭純芝說，兒童的長新冠後遺症議題就像一幅未完成的拼圖，醫界對於兒童後遺症瞭解還不多，各國認定的時間基準、定義也各有不同。

▲▼6/18兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會。（圖／翻攝疾管署直播）

▲兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會。（圖／翻攝疾管署直播）

她表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，13.3%成人在染疫康復後，症狀可能持續1個月或更久，6個月以後可能還有30%個案持續出現症狀；在兒少方面則較不常見，但可能和幼兒不太會描述自己的症狀有關。

彭純芝指出，世界衛生組織（WHO）則將「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）定義為感染後3個月內出現且持續2個月以上的症狀，常見症狀像是疲倦、容易喘、認知障礙、睡眠影響等，可能是新發生、持續的或時好時壞，但很多孩子不太會表達自己的症狀，加上症狀時好時壞，令不少父母相當頭痛。

值得注意的是，兒童在染疫期間的嚴重程度，也可能影響後遺症發生機率。彭純芝說，莫斯科一項研究發現，1/4住過院的染疫孩童幾乎都有長新冠後遺症問題，也發現具有過敏疾病史、體重過重的孩童風險更高，呼籲父母提高警覺。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報！一地區「大雷雨」狂炸1小時
快訊／大尾鱸鰻演員「朱九」之子被撞破頭！　昏迷指數3
米可白脫到剩內衣褲！　渾圓半球解放
每天抱抱！他驚「老婆1地方不對勁」　急送醫真出事
快訊／本土死亡「累積破5千」　4196人今年喪生
媽確診快篩「T線黑到爆」妹子傻眼！　網曝真相
染疫童住院1／4有後遺症！　研究曝「2群族」高危險
快訊／中重症+402！6歲男童打過BNT「插管治療中」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元　申請辦法一次看

快訊／本土死亡「累積破5千人」　4196人都是在今年喪生

薪水突被扣到剩25K！老闆娘喊「是在考驗你」　她傻眼嗆爆1句

快訊／中重症+402！再增2幼童重症　6歲童打過1劑BNT「插管治療中」

好萊塢小模重回螢光幕！　返美前「加工雙球」：終於發育完了

鐵道局施工頻出包！鳴日號震動+擦撞區間車　交長下令嚴懲

快訊／死亡+181！20多歲男有癌症病史　確診後「呼吸喘」2週過世

苗縣+1320！頭份竹南今年確診累計破萬　縣府呼籲長者施打第４劑

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元　申請辦法一次看

快訊／本土死亡「累積破5千人」　4196人都是在今年喪生

薪水突被扣到剩25K！老闆娘喊「是在考驗你」　她傻眼嗆爆1句

快訊／中重症+402！再增2幼童重症　6歲童打過1劑BNT「插管治療中」

好萊塢小模重回螢光幕！　返美前「加工雙球」：終於發育完了

鐵道局施工頻出包！鳴日號震動+擦撞區間車　交長下令嚴懲

快訊／死亡+181！20多歲男有癌症病史　確診後「呼吸喘」2週過世

苗縣+1320！頭份竹南今年確診累計破萬　縣府呼籲長者施打第４劑

「梅花二都受傷了」統一獅重新洗牌！餅總：該休息都休息

全聯神券開搶！萬元夢幻家電618元帶走　量販超市618優惠一次看

比特幣急殺！跌破2萬美元大關　創1年半以來新低價

泰國男子上前主動請喝酒：妳讓我心動～　竟搭訕到韓女團偶像

200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

3縣市大雨特報！南投縣「大雷雨警戒」狂炸1小時

江宏傑離婚福原愛…親姊曝「分手變怨偶原因」！　親吐：雙方精疲力盡

只有「1%天選之人」辦得到！講話邊做這動作　網友瘋挑戰

主子只喝馬桶水！媽秒懂「換同款神器」　貓皇喝水量激增

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

生活熱門新聞

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

陳彥翔妹妹「6年前PO高大成文章」：支持死刑

逛好市多「錢包被偷走」！苦主炸樓：報警也沒用

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

增181死！今增5萬3643例本土病例

更多熱門

相關新聞

「嚴峻一關已過」　陳其邁停開防疫記者會

「嚴峻一關已過」　陳其邁停開防疫記者會

高雄市新聞局17日傍晚發布周末行程表，原定下午3點是市長召開防疫記者會時間，不過這週六、周日卻未見此行程。陳其邁表示，高原期逐步緩降，預估今日約7000多例，甚至醫療量能也持續維持五成以上，昨日空床率更達51%，嚴峻考驗的這一關已經過去；但提醒民眾防疫措施不可少，目前高雄已有一例BA.4、一例BA.5，是在邊境入境查驗時發現有不同的病毒株。

醫曝：新冠威脅會一直在　「是對長者不好的時代」

醫曝：新冠威脅會一直在　「是對長者不好的時代」

「清冠一號」買不到　黑市價格飆漲5千元

「清冠一號」買不到　黑市價格飆漲5千元

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

桃園市6/19設置兒童疫苗快打站

桃園市6/19設置兒童疫苗快打站

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染長新冠後遺症

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面