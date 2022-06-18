住過院染疫童1／4有後遺症！研究曝2群族高危險

▲兒童示意圖。（圖／達志影像）

文／中央社

兒童感染COVID-19後恐留後遺症，引發醫界擔憂。一項莫斯科研究顯示，1/4住過院的染疫孩童幾乎都有後遺症問題，尤其過敏病史、過胖孩童更是高風險族群，呼籲父母留意警訊症狀。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，兒童重症個案仍緩步攀升，中央流行疫情指揮中心今天上午舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會」。

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台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，隨國內疫情高峰漸緩，兒童重症情形也逐漸緩解，希望持續往好的地方發展，染疫康復的兒童未來是否會留下後遺症，是各界將面臨的重要議題。

台灣兒科醫學會秘書長、馬偕醫院兒童重症醫學科主任彭純芝指出，根據全球超過50個研究、涵蓋超過170萬人的數據顯示，去年7月至今年3月，全球長新冠後遺症盛行率約0.43%；英國統計顯示，2歲至11歲約7.4%染疫康復者出現後遺症，25歲至34歲約18.2%；澳洲統計0歲至19歲約有8%。

彭純芝說，兒童的長新冠後遺症議題就像一幅未完成的拼圖，醫界對於兒童後遺症瞭解還不多，各國認定的時間基準、定義也各有不同。

▲兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會。（圖／翻攝疾管署直播）

她表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，13.3%成人在染疫康復後，症狀可能持續1個月或更久，6個月以後可能還有30%個案持續出現症狀；在兒少方面則較不常見，但可能和幼兒不太會描述自己的症狀有關。

彭純芝指出，世界衛生組織（WHO）則將「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）定義為感染後3個月內出現且持續2個月以上的症狀，常見症狀像是疲倦、容易喘、認知障礙、睡眠影響等，可能是新發生、持續的或時好時壞，但很多孩子不太會表達自己的症狀，加上症狀時好時壞，令不少父母相當頭痛。

值得注意的是，兒童在染疫期間的嚴重程度，也可能影響後遺症發生機率。彭純芝說，莫斯科一項研究發現，1/4住過院的染疫孩童幾乎都有長新冠後遺症問題，也發現具有過敏疾病史、體重過重的孩童風險更高，呼籲父母提高警覺。