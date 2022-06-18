快訊／本土+53643！「台中市最多」　各縣市確診數曝　

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增5萬3643例本土病例，確診個案中增181例死亡。今日依然無縣市破萬例，通報最多病例的為台中市，新增7983例；高雄市7579例緊追在後。六都中，台北市增3463例最少。醫療應變組副組長羅一鈞表示，病例最多的台中、高雄皆已降到8000例以下，觀察整體降低趨勢，中南部頗為一致，呈緩降情形。

指揮中心表示，今日新增之53,643例本土病例，為25,098例男性，28,514例女性，31例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,983例)，高雄市(7,579例)，新北市(6,398例)，臺南市(5,322例)，桃園市(4,611例)，彰化縣(4,247例)，臺北市(3,463例)，屏東縣(2,512例)，雲林縣(1,535例)，苗栗縣(1,320例)，新竹縣(1,243例)，南投縣(1,220例)，嘉義縣(1,094例)，宜蘭縣(963例)，新竹市(888例)，花蓮縣(809例)，嘉義市(752例)，基隆市(663例)，臺東縣(609例)，澎湖縣(245例)，金門縣(162例)，連江縣(25例)。

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▲0618新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增181例本土病例死亡個案，為102例男性、79例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、164例具慢性病史、127例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月15日，死亡日期介於5月26日至6月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為38例男性，26例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，土耳其及越南(各3例)，英國及法國(各2例)，沙烏地阿拉伯、瑞典、泰國及新加坡(各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月17日。

▲0618本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計12,692,040例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,443,761例排除)，其中3,244,453例確診，分別為13,748例境外移入、3,230,651例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,049例COVID-19死亡病例，其中5,034例本土，個案居住縣市分布為新北市1,474例、臺北市813例、臺中市410例、桃園市377例、高雄市370例、臺南市275例、彰化縣209例、屏東縣169例、基隆市147例、宜蘭縣116例、南投縣105例、雲林縣96例、花蓮縣76例、嘉義縣75例、新竹縣72例、臺東縣及苗栗縣各68例、嘉義市58例、新竹市41例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。