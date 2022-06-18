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全聯神券開搶！萬元夢幻家電618元帶走　量販超市618優惠一次看

▲▼全聯PXGo!推出「618荷包解封吧！」系列活動。（圖／全聯提供）

▲全聯PXGo!推出「618荷包解封吧！」系列活動。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

電商年中最大「618購物節」開打，各大量販超市也紛紛祭出優惠，其中全聯即日起至6/20每日中午12點、晚上8點限量開搶神券，用618元就能買到萬元明星商品！另city’super攜手遠傳購物，嚴選50項油品醬料等輕自煮食材及限量夯品1+1優惠、百項商品買1送1，輸入優惠碼滿千再折百，還有抽千元以上的購物金活動。

●全聯

全聯「PXGo!線上購」即日起至6/20推出「618荷包解封吧！」活動，在中午12點、晚上8點限量開搶神券，獲得折價券即可用618元購得萬元明星商品，每日數量有限，搶完為止。

其中最高價為6/20晚上8點壓軸上場的高島愛舒服小沙發-享睡版，市價超過新台幣4萬元。其他限定商品包含SWITCH OLED遊戲機、海洋拉娜經典乳霜、禾聯12KG滾筒式洗衣機、Panasonic國際牌6L微電腦壓力鍋/30L蒸氣烘烤微波爐、肌膚之鑰精萃光采激光晶露、Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟乳霜，通通只要618元就能帶回家。

活動期間福利點數大放送，天天都有全站消費滿千最高8%回饋；即日起至6/23在「全聯小時達」單筆消費滿600元，即送300元折價券，還有上百款優惠商品半價起⋯等。

▲▼city’super竹北店開幕，首設「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

▲city’super全台8店同步開跑，上百項油品醬料、米麵等食材、生活用品商品「買1送1」。（圖／業者提供）

●city’super

city’super攜手遠傳friDay購物合攻618購物節，除了嚴選50項油品醬料等輕自煮食材、限量夯品「1+1優惠」外，即日起至6/26輸優惠碼【cs100】滿千再折100元。而全台8店同步開跑，祭出上百項油品醬料、米麵等食材以及生活用品商品「買1送1」，再推消費滿額再抽千元以上的購物金活動。像是婆媽自煮必囤的進口特級初榨橄欖油、醬油、進口海鹽等調味品，還有在家吃早餐必備的麵包抹醬及果醬，甚至宅家追劇的異國零食、洋芋片都一應俱全。

●愛買量販

愛買量販搶攻618，線上線下齊推超殺優惠，包括Apple系列單日限定現折300元、Apple Watch S7整點搶限量94折，還有愛買蝦皮商城平台超殺雙券，包括整點激殺價33折起、KOL夯品直播價無限量搶購。

●家樂福

家樂福6/18集結眾多大牌家電、廚具及生活用品特價下殺4折起，其中每日限時限量瘋搶品最低只要18元；另有熱門生鮮、專櫃保養品、電扇，618限定破盤價即可帶回家；還有指定品領券再享88折優惠。

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