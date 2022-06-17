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肯德基快閃64折！蛋撻炸雞一次吃「歡聚謝師組合」優惠碼看這裡

▲▼肯德基。（圖／翻攝自肯德基官網）

▲肯德基推出2天快閃優惠。（圖／翻攝自肯德基官網）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝畢業季，肯德基將於本週末6/18-19連續2天推出限時快閃「歡聚謝師組合」，含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，原價738元，優惠價469元，等於激省64折！只要在期間內到全台門市出示優惠畫面，或結帳時與服務人員報出優惠代碼「40345」就能享有優惠。

▲▼肯德基推出激省「歡聚謝師組合」週末二日限定快閃64折。（圖／業者提供）

▲肯德基推出激省「歡聚謝師組合」週末二日限定快閃64折。（圖／業者提供）

「歡聚謝師組合」優惠價469元，就能吃到原價738元的8塊雞桶餐（咔啦脆雞x8）及6顆擁有163層酥脆撻皮的原味蛋撻，等於下殺64折，週末二日快閃限定。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券，點圖可放大。（圖／業者提供）

另外，漢堡王即日起至6月30日祭出最新「激省優惠券」，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

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