全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

▲「全聯小時達」期間限定專屬捷運列車推出互動遊戲，破解完成任務就能領取「隱藏版優惠券」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯小時達為了支援「不知道煮什麼」上班菜籃族，今（16）日起推出專屬驚喜列車，不定時出沒於台北捷運的板南線、淡水信義線與松山新店線，除了攜手12位KOL推出12道料理提案、食譜，食材一鍵打包功能，還推出互動遊戲，活動期間只要破解任務就能領取「隱藏版優惠券」75折，另拍照上傳社群還可抽1000元折價券。

全聯表示，6/16～6/30期間，只要搭上台北捷運的板南線、淡水信義線、松山新店線，就有機會遇到「全聯小時達」驚喜列車，更攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案，只要用手機掃描任何一個布置物上的QRCODE，即可隨時收聽線上食譜。還能透過全聯小時達將食材一鍵打包，到家就到貨，立即輕鬆煮，不論是Pro級專業廚師料理，還是偶爾開伙的家常料理，甚至不善做菜的低難度料理都有。

▲「全聯小時達」限定捷運列車推出互動遊戲，只要破解完成任務立即領取「隱藏版優惠券」。（圖／全聯提供）

期間限定的專屬捷運列車上，還推出互動遊戲，活動期間只要破解完成任務，立即能領取75折的「隱藏版優惠券」，答對越多優惠拿越多。同時，跟任一個「全聯小時達」專屬列車、燈箱、看板廣告合照，上傳FB或IG，公開發布貼文並使用Hashtag「#全聯小時達邊搭捷運邊買菜」，即可參加抽獎，有機會拿到1000元折價券（不限金額500元x 2張），限額5名。

而即日起至6/23期間內，凡至平台上單筆消費滿600元，還送300元折價券好康。同時透過分享專屬折扣碼，邀請好友體驗全聯小時達，完成訂單後雙方都可獲得百元折價券，無限制可分享幾次給新用戶，讓不少上班菜籃族、婆媽們一起搶賺加菜金！

▲活動期間和專屬列車、燈箱、看板廣告合照，上傳社群還可抽1000元折價券。（圖／全聯提供）

另外，搶攻618電商優惠，愛買量販線上線下齊推超殺優惠，包括Apple系列單日限定現折300元、Apple Watch S7整點搶限量94折，還有愛買蝦皮商城平台超殺雙券，包括整點激殺價33折起、KOL夯品直播價無限量搶購。

而city’superu也搶搭618級畢業季，攜手遠傳friDay購物推出人氣巧克力優惠，消費滿額即享免費宅配服務，即日起至6/19購買ROYCE’ 牛奶、抹茶、迦納苦味等3款指定生巧克力，2盒優惠價750元（原價1040元）。

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