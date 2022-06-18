年輕人更容易腦霧！澳研究：20%長新冠患者喪失記憶超過1年

▲澳洲一項統計發現，年輕人更容易發生腦霧後遺症。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

澳洲雪梨聖文森特醫院（悉尼聖文森特醫院）的一項最新研究發現，長新冠後遺症有可能導致患者腦霧以及喪失記憶長達1年。該項研究針對128名患者進行為期12個月的檢查，發現至少有20%的病患會出現1年以上的腦霧症狀。而在第一線負責長新冠門診的醫師也表示，有很多出現記憶障礙的患者都是年輕人。

根據《澳洲新聞》報導，該份研究指出，部分長新冠患者會出現呼吸急促、極度疲憊、大腦損傷、頭痛以及心理健康問題。有約20%的患者則會出現嚴重的腦霧與記憶喪失症狀，時間長達1年。而這些飽受嚴重長新冠所苦的患者的症狀，很多都與「創傷性腦損傷」一樣。

聖文森特醫院的布魯教授（Bruce Brew）表示，長新冠對部分患者影響是非常顯著的，臨床上更有一位病人原本是一名商人，但是由於後遺症嚴重影響生活，導致他無法在會議期間專注於談判與合約，因此不得不賣掉自己的公司。

這份研究同時也指出，長新冠對於大腦的影響甚至可能不會在12個月內消失。布魯教授指出，「我們原本希望在1年或是更短的時間內，能看到他們的情況有所改善，但目前還沒有看到結果。」

研究還發現，出現嚴重長新冠的人，在感染新冠肺炎時不一定會出現嚴重症狀。布魯說，「有一個常見的誤解，很多人以為只要感染新冠時沒有引發重症，就不會罹患腦霧。但在我們的研究中，罹患長新冠的人，有高達9成在染疫期間沒有住院過。」

另一名在聖文森特醫院的長新冠特別門診擔任助理的福克斯教授（Steven Faux）表示，每週至少有8至10名的長新冠患者到門診就醫，而其中大多數都是年輕人。他說，「我們發現長新冠影響到很多年輕人，使他們無法正常地繼續工作。因為會使他們思緒變亂、思考變慢，症狀和創傷性腦損傷非常相似。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》