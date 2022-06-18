她確診後四肢冰冷！手腳「發黑凍傷」截肢保命　還要輸血洗腎

▲帕特森她確診後手腳「發黑凍傷」截肢保命。（圖／翻攝自JustGiving）



記者張方瑀／綜合報導

蘇格蘭一名女子在3月確診新冠肺炎後，四肢開始出現冰冷的症狀，手指和腳趾感到非常疼痛，就像是嚴重凍傷，緊急送醫後發現指尖已發黑壞死，並引發器官衰竭，緊急開到將8隻手指截肢後才保住一命，但病情尚未好轉，可能連腳趾都必須切除。

根據《鏡報》報導，現年51歲的帕特森（Catriona Patterson）在今年3月確診新冠肺炎，當時她已經完整接種疫苗，卻仍出現發燒、畏寒等症狀，而且四肢感到異常冰冷，緊急送醫後後，愛丁堡皇家醫院的醫護人員發現，她的手指已全部發黑壞死，完全測量不到食指靜脈，末梢的血液出現凝結的現象。

經過反覆的檢查後仍找不出病因，與此同時她的器官開始衰竭，緊急送入加護病房，醫生也告訴其家人必須做好最壞的打算。最後為了保住帕特森的性命，醫生將其8隻手指截肢，輸了4次血，接受了腎臟血液透析，現在她每天還必須自行施打血液稀釋的藥物。

▲帕特森的腳趾也開始發黑。（圖／翻攝自JustGiving）



帕特森說，「我到醫院後只記得，我的手指非常痛，我記得我要護士將我麻醉或是將手指切掉，因為我再也受不了了，我真的以為自己會死掉。」醫生向她解釋，目前還不清楚發病的原因，「他們告訴我，可能是新冠病毒引發的症狀，但也無法百分之百確定。」

除了被切除的8隻手指頭之外，帕特森的腳趾也有發黑的狀況，有可能必須再切除4隻腳趾。帕特森說，這一切都發生得太突然了，她完全無法反應過來，現在只能盡量保持樂觀並積極復健，「我很開心自己還能活著。」

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