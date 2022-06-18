快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵　妙齡女腹部中3刀...送醫不治

▲林姓男女為情侶關係，17日凌晨從台北飲酒後南下，途中因細故爭吵，林男持刀割腕，林女奪刀後自戕3刀，送醫急救仍不治。（圖／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子17日凌晨與林姓女友酒後搭乘代駕南下返家，途中2人因細故起爭執，林男持刀朝左手手腕猛割一刀，林女見狀奪下刀，過中肚子被刺中3刀後逐漸失去意識，林男急忙請代駕送醫，林女經急救後仍宣告不治；桃園地檢署檢察官17日率法醫初步相驗，初步研判林女確實是自殘成傷勢致死，至於真正死因仍需解剖後釐清。

檢警調查，28歲的林姓男子與24歲的林姓女子為情侶關係，17日凌晨3時許在台北市某酒店飲酒後，找來代駕搭車南下準備返回新竹住家，途中2人發生爭吵，林男一氣之下持刀向左手手腕割去，林女見狀奪過刀子，過程中肚子被刺中3刀，頓時血流如注，林男趕緊請代駕送醫，林女被送往中壢區天晟醫院急救後，仍於清晨6時許宣告不治。

中壢警方據報後報請桃園地檢署相驗，林男在警訊中供稱是林女奪刀後肚子中刀，他來不及阻止，代駕的林姓司機說詞與林男大致相符；桃園地檢署檢察官率法醫相驗後，初步認為林女腹部刀傷應非外人刺傷，但家屬質疑死因，至於真正死亡原因仍需解剖後才能確認。

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